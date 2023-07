Frank spiller med musklerne

INTERVIEW: - Vi skal hele tiden forsøge at forbedre os, men jeg er selvfølgelig meget bevidst om risikoen for, at vi kan rykke ned, siger Thomas Frank, der har købt stort ind igen i år

Fire en halv uges ferie er for længst slut. Fordelt på et par uger i Danmark, en tur til det sydspanske og endelig en familieferie med konen og de tre børn til Kroatien.

Thomas Frank har ladet batterierne op. Han er mødt frem med energi, power og tro på, at Brentford på ny kan skabe store overraskelser i klubbens tredje sæson i Premier League.

Thomas Frank er tilbage fra ferie og skal snart i gang med den tredje sæson i den bedste engelske liga. Foto: Mark D. Fuller/Ritzau Scanpix

Det bliver udfordrende

De blev dømt til nedrykning i den første sæson og fik besked på, at sæson to bliver endnu sværere.

Nu står Frank over for sæson tre, hvor det uden tvivl bliver udfordrende i den første halvdel af sæsonen uden topscorer Ivan Toney, der er karantæneramt frem til 17. januar efter brud på bettingreglerne.

Annonce:

- Jeg er meget bevidst om risikoen for at rykke ned. Det kan nemlig virkelig gå begge veje, for konkurrencen er knivskarp mellem alle holdene uden for top 7 (Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Newcastle og Liverpool, red.). Læg dertil Brighton, så er vi 12 hold, der skal kæmpe for overlevelse, siger Thomas Frank og uddyber:

Thomas Frank er ganske rolig, selvom topscorer Ivan Toney er ude til midt i januar. - Selvfølgelig er det udfordrende, men vi må løse det på bedste vis, siger han. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

- Når jeg ser på tallene, har vi forbedret os fra sæson ét til sæson to. Vi hentede 21 point mod top 6 i sidste sæson, slog Manchester City to gange samt både Liverpool og Manchester United. Det er faktisk vanvittig imponerende.

- Vi har også vist, vi er meget svære at spille imod. Det skal vi også være i fremtiden, ligesom vi gerne vil vedblive at presse modstanderne meget højt.

- Der er nogle små justeringer, som vi skal forbedre, så vi kan udvikle os som hold, siger Thomas Frank til Ekstra Bladet.

- Vi ved godt, at udfordringen er stor uden vores vigtigste målscorer og assist-mester (Ivan Toney, red.) den første halvdel af sæsonen.

- Når vi ser bort fra top 8 i Premier League, er vi 12 hold, der alle kan rykke ud. Det er tæt, og det er små marginaler, der udgør forskellen på de 12 hold, forklarer Thomas Frank. Foto: Lars Poulsen

Annonce:

- Omvendt skal det også være en motivation for resten af truppen. For nu skal de præstere, pointerer Thomas Frank, der slet ikke er desperat efter at hente yderligere en angriber til sin trup.

- Vi har de angribere, vi skal bruge. Yoane Wissa er steppet meget op, når Toney ikke har været med. Så vi er faktisk ikke urolige, slår han fast.

I mange år har man talt om, at 40 point er målet for at sikre overlevelse i Premier League. Det tal har han aldrig nævnt for sine spillere.

- Hvis vi kun gik efter 40 point, ville sulten og motivationen ryge, hvis vi kom forbi. Derfor kommer jeg aldrig til at bruge den slags som en faktor over for mine spillere, forklarer han.

Thomas Frank har virkelig spillet med musklerne i sommervinduet. To gange har han slået klubrekorden med indkøb af Kevin Schade og Nathan Collins. Foto: Lars Poulsen

Allerede tidligt i transfervinduet har Thomas Frank ellers spillet alvorligt med musklerne.

For to gange inden for kort tid har han slået klubrekorden for indgående transfer. Først da lejeaftalen med angriberen Kevin Schade blev vekslet til et køb på 150 millioner kroner og senest med investeringen på 180 millioner kroner i den irske forsvarsspiller Nathan Collins, der er kommet fra Wolverhampton.

Det er signaler om, at Brentford nu kan være med, når den nederste halvdel i Premier League handler spillere i niveauet 20-30 millioner euro - 150-225 millioner kroner.

Annonce:

- Vores økonomi er stærk, så vi skal ikke, som flere andre klubber er tvunget til, sælge, før vi køber, siger Thomas Frank. Foto: Lars Poulsen

- De store investeringer, vi har foretaget, viser lidt om vores ambitioner. Vi kan nu være med, når midterklubberne handler. Men det er stadig for relativt små penge i forhold til topklubberne. Her har vi slet ingen chancer, når der handles for store summer, siger Thomas Frank og forklarer lidt om den stærke økonomi i Brentford:

- Vi er ikke i den situation, som flere andre er i, at vi skal sælge, før vi kan købe spillere.

- Samtidig oplever vi, at Brentford er mere attraktiv for andre spillere, siger Thomas Frank, der nu arbejder med et lønbudget i den nederste tredjedel af Premier League.