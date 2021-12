Franks mareridt: Vanvittige scener

Både Christian Nørgaard og Mads Roerslev var med fra start for Brentford, da holdet søndag var snublende tæt på at tage alle tre point mod Leeds på udebane.

Men Leeds' tilbagevendte topangriber Patrick Bamford kom på banen og udlignede i de absolut sidste sekunder af opgøret.

Spanske Sergi Canos spillede en rolle i forbindelse med begge Brentford-mål.

Resultatet betyder, at Brentford og holdets danske cheftræner, Thomas Frank, lægger sig på en 11.-plads i ligaen med 17 point. Leeds indtager 14.-pladsen med 16 point.

Stadion går amok efter udligningen i overtiden. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Det var gæsterne, der lagde bedst fra land, men som første halvleg skred frem, fik Leeds stille og roligt arbejdet sig ind i opgøret.

Efter knap en halv time modtog Raphinha bolden i venstre side. Med et hårdt og præcist indlæg fandt han Tyler Roberts, der kunne glide bolden ind over målstregen.

I anden halvleg var det hjemmeholdet, der kom bedst ud. Men modsat første halvleg var det gæsterne, der skulle få scoret.

En lang aflevering i dybden så egentlig ud til at være på vej ud over sidelinjen, men et hårdtkæmpende Brentford-mandskab formåede at holde bolden i spil.

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Sergi Canos' efterfølgende indlæg blev rettet af og dumpede ned for fødderne af Shandon Baptiste, der med en noget akavet afslutning fik lagt bolden i mål fra kanten af feltet.

Syv minutter senere skulle gæsterne også tage føringen i opgøret.

Efter udligningsmålet lykkedes Brentford med sit høje presspil. Gang på gang fik holdet fravristet Leeds bolden, hvorfor den til sidst endte hos Bryan Mbeumo.

Han fangede Leeds-forsvaret på hælene med en skarp aflevering, som Canos udnyttede med en scoring højt i målet.

Leeds' omgang med bolden forbedrede sig, efter at de kom bagud i opgøret. Det så dog i lang tid ud til, at det solide Brentford-forsvar skulle sikre gæsterne alle tre point.

Men efter et hjørnespark i fem minutters tillægstid dukkede Leeds' Patrick Bamford op og udlignede til slutresultatet 2-2.