Frejdig Frank: De var så heldige

Han luftede sin begejstring, som var han aftenens sejrherre.

Det var Thomas Frank trods alt ikke, for Brentford tabte 0-1 til Chelsea, men alligevel var han overmåde tilfreds med de 90 minutter mod en af de store titelfavoritter.

- Det er svært at tro på, at vi dominerede Chelsea – især i de sidste 30 minutter - og at de var meget heldige, sagde han til BBC Match of the Day.

- Det er helt skørt. For fire måneder siden vandt de Champions League, mens vi rykkede op via playoff, lød det fra en tydelig stolt dansk træner, der sendte tre landsmænd på banen og også selv spillede meget med på det taktiske plan.

Thomas Frank er ikke alene stolt af indsatsen mod Chelsea men også med Brentfords sæsonstart i det hele taget. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

- De dominerede uden at skabe noget i den første time, og derefter lavede vi et par ting om og skabte mange chancer.

- Vi holdt dem nede på fem afslutninger. Fem afslutninger! Jeg taler om Chelsea! Det er imponerende. Jeg kan ikke bede om mere. Hvis vi spiller denne kamp ti gange, vil vi vinde de ni, sagde Thomas Frank.

Og da han af samme medie blev spurgt til Brentfords start i Premier League, var han også klar i spyttet:

- Vi er her for at være et aktiv for Premier League og spille spændende og gå tå til tå med de store hold. Det er tredje gang, vi har vist det. Af de tre, Arsenal, Liverpool, Chelsea, var denne kamp den, vi fortjente at vinde mest, men sådan er fodbold.

Efter 74 år: Tæv igen