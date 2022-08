Fremragende forudsigelse: - Han får en hovedrolle

Engelsk Manchester United-ekspert er ikke i tvivl om, at Christian Eriksen bliver en vigtig spiller på Old Trafford

Erik ten Hag så helt rigtigt, da han besluttede at gøre Christian Eriksen til Manchester United-spiller.

Og den danske superstjerne behøver ikke at frygte for spilletiden, selvom han har forladt beskedne Brentford til fordel for en af fodboldens allerstørste adresser på Old Trafford.

Det vurderer Samuel Luckhurst overfor Ekstra Bladet.

Som 'chief football writer' hos Manchester Evening News er han en af de skarpeste iagttagere af 'De Røde Djævle'. Og han er ikke i tvivl om, at danskeren er tiltænkt en central rolle under den tidligere Ajax-træner.

Ikke mindst, fordi Eriksen er en spiller, som kan løse flere forskellige taktiske opgaver.

- Der er ingen tvivl om, han kan få en stor rolle i klubben. Både som playmaker og som en, der kan komme ind fra bænken og ændre kampene. Han kan spille i højre side i angrebet, hvor Jadon Sancho så skifter til venstre side.

Christian Eriksen er trukket i den røde United-trøje. Foto: Ritzau Scanpix

- Han kan også udfylde en dybereliggende rolle, og være ham, der låser modstandernes forsvar op, analyserer Luckhurst, der peger på, at der i den grad er plads til forbedring efter sidste sæsons skuffende sjetteplads.

- I sidste sæson var Uniteds midtbane temmelig ringe. Det var ærlig talt ret pinligt, at holdet var så svagt på det område. Erik Ten Hag har gjort det klart, at Christian Eriksen er hentet ind for at styrke midtbanen.

Spørgsmålet er så, hvor danskeren gør mest gavn.

I det meste af karrieren har han indtaget rollen som manden, der støber kuglerne til angrebet. En plads, der i Manchester United er optaget af den portugisiske stjerne Bruno Fernandes.

Men Fernandes er langt fra urørlig, påpeger Samuel Luckhurst.

- Han har haft enorm betydning i Manchester United, men han var skidt kørende i sidste sæson. Det ser imponerende ud, at han var involveret i 24 mål, men tal kan snyde, og i virkeligheden var hans præstationer forfærdelige, konstaterer englænderen.

- Ten Hag ønsker, at Manchester United spiller med et proaktivt og kontrolleret udtryk, og der passer Christian Eriksen perfekt.

I første omgang er det dog mere sandsynligt, at Eriksen skal indtage en dybereliggende rolle bagved Fernandes.

- Jeg tror, at hvis man lavede en afstemning om startopstillingen mod Brighton blandt Uniteds sæsonkortholdere, så ville 80 procent ønske Eriksen på midtbanen ved siden af Fred med Bruno Fernandes foran dem, siger Samuel Luckhurst.

- De flere vil hellere se danskeren end Scott McTominay, fordi det vil være en mere kreativ midtbane. De vil gerne se holdet spille modigt. Og når du har en kreativ spiller i truppen, der fuldstændig forstår Erik ten Hags vision, hvorfor så ikke lade ham starte inde?

En af sommerens mest langstrakte transfersagaer har handlet om hollandske Frenkie de Jong. Kommer han til Manchester, sætter han sig på en af de centrale midtbanepladser.

Tror du, at Christian Eriksen får succes på Old Trafford: Her er ekspertens bud på hans nye rolle: Uniteds plan: Sådan vil de bruge Eriksen

- Hvis Fernandes og Eriksen skal spille sammen, skal Eriksen ligge længere tilbage. Men det kan blive en mulighed, hvis det ikke lykkes at hente Frenkie de Jong. Og jeg tror, at det er de færreste, der tror, at det lykkes at hente en anden, hvis det glipper med ham.

- Ten Hag har selv sagt, at klubben så skal ’opfinde’ en spiller, der kan udfylde den rolle, og her ligner Christian Eriksen det bedste bud. Det kan også betyde en større rolle og mere spilletid, siger Samuel Luckhurst, der ligesom resten af fodboldverdenen får de første svar, når Erik ten Hag vælger startopstillingen til sæsonpremieren mod Brighton.

Rivalerne

Bruno Fernandes

Er der plads til både Christian Eriksen og Bruno Fernandes på Manchester uniteds midtbane? Foto: Ritzau Scanpix

Den portugisiske landsholdsspiller har været det store offensive trækplaster i United siden sin ankomst fra Sporting CP og overgås i stjernestatus vel kun af landsmanden Cristiano Ronaldo.

- Det er både hans styrke og hans svaghed, at han vil levere noget ekstraordinært hver gang, han har bolden. Nogle gange giver det bonus, men i sidste sæson var det ofte ikke tilfældet, lyder dommen fra Samuel Luckhurst.

Scott Mctominay

Scot Mctominay ligner manden, der er mest truet af Christian Eriksens ankomst. Foto: Ritzau Scanpix

Skotten fik sin debut i 2017 og kæmpede sig til en stamplads under Ole Gunnar Solskjær. Han er en dynamisk og løbevillig midtbaneslider med 34 landskampe på CV'et.

- Der er et loft for hans potentiale. Det har han nået,. Han har en stærk mentalitet, men han bør ikke spille regelmæssigt. Solskjær stolede på ham, men i sidste sæson blev samarbejdet med Fred udstillet, da forventningerne til holdet steg, konstaterer den engelske fodboldskribent.

Donny van der Beek

Den hollandske landsholdsspiller har slet ikke levet op til forventningerne. Foto: Ritzau Scanpix

Midtbanespilleren var med til at tabe CL-semifinalerne til Christian Eriksen og Tottenham i 2019, hvor han endda scorede Ajax' sejrsmål i det første opgør. Skiftet til United har dog været en rendyrket fiasko.

- Han er blevet helt irrelevant i Manchester United. Det er som om, han møder op til Glastonbury (berømt engelsk musikfestival, red.) og forventer en operakoncert. Han spiller i et helt andet tempo end resten af holdet. Ingen vil blive overraskede, hvis han vender hjem til Ajax med halen mellem benene, skærer Samuel Luckhurst igennem.

