Fremragende nyt: Højlund er klar

Rasmus Højlund har mulighed for at få sin Manchester United-debut på søndag mod Arsenal

Rasmus Højlund er endelig klar til at få sin debut for Manchester United.

På søndag venter et Premier League-brag på udebane mod Arsenal, og til fredagens pressemøde fortæller Manchester United-træner Erik ten Hag, at der er gode nyheder med Højlund.

- Han har trænet godt i denne uge, i morgen har vi den endelige træning, og han gør det godt.

- Så ja, han vil være til rådighed til kampen på søndag, lyder det fra United-bossen ifølge klubbens hjemmeside.

Den danske stjerne får muligvis sin debut søndag. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

Den 20-årige angriber kom til den engelske storklub med småskadet ryg, og meldingen har hele tiden været, at der ville gå nogle uger, før han er klar. De er nu overstået, og han kan se frem til en kæmpe kamp på Emirates Stadium.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at Højlund blev hentet til Premier League fra Atalanta for et beløb tæt på 630 millioner kroner.

I United scorer han cirka en million kroner om ugen, og med en kontraktlængde på fem år kan han samlet hive hele 260 millioner kroner ind. Derudover er der en option på at forlænge med yderligere et år.

Arsenal og United mødes på søndag kl. 17.30.