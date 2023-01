Fremragende nyt: Stjerne kan være tilbage

Han er med afstand Brentfords farligste spiller.

Ivan Toney har bombet 12 mål ind i denne Premier League-sæson og er treer på topscorerlisten.

Fredag scorede han da også mod West Ham, men i slutningen af opgøret landede han forkert ned efter en duel og blev kørt væk fra banen på en båre.

Den 26-årige englænder ser ud til at være klar til kampen mod Liverpool, selvom han ikke selv gik fra banen fredag. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Brentford-træner Thomas Frank var efter sejren bekymret for Toney, men på søndagens pressemøde gav danskeren en god besked til klubbens fans inden mandagens møde med Liverpool.

- Der er gode nyheder med Ivan. Det er ikke en betydelig skade. Han kan potentielt være klar i morgen. Der er intet galt med hans knæ. Uden at gå for meget i detaljer, så er det noget med musklen, siger den danske træner.

- Fysioterapeuterne forklarede detaljerne, og jeg glemte dem helt! Jeg er bare glad for, at det ikke er noget alvorligt.

Danskeren har grund til at smile. Hans topscorer kan være klar til braget mod Liverpool. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Kan få karantæne

Trods muligheden for at være med mod Liverpool hænger der stadig mørke skyer over Ivan Toney.

Det engelske fodboldforbund har sigtet ham for hele 262 overtrædelser af bettingreglerne. Ifølge Sky Sports risikerer han en længere karantæne.

Stor tro på sejr over Liverpool

Thomas Frank ser frem til at møde de mange Liverpool-stjerner mandag aften.

- Vi er meget sikre på, at vi kan få et meget godt resultat mod ethvert hold, men vi er også ydmyge og ved, at vi skal lægge meget hårdt arbejde i det.

- Liverpool er et fantastisk hold med en fantastisk manager. Det er lige meget, når du møder Liverpool. De er altid gode.

Brentford ligger nummer ti i Premier League.