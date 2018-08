Fremtiden afklaret for udskældt Liverpool-stjerne: Nu rejser han

De er ikke kede af det i Besiktas.

Den tyrkiske storklub har skrevet under på en lejekontrakt af to års varighed med Liverpool FC og den tyske målmand Loris Karius.

Dermed får Istanbul-klubben nyt blod til posten som målmand, efter spanske Fabricio er sendt til Fulham og Premier League tidligere på sommeren, og 34-årige Tolga Zengin, der nu ellers har vist sit værd gennem flere sæsoner i klubben, menes ikke at være dygtig nok.

Så nu er Karius, voldsomt udskældte og hånede Karius, kommet til.

Det bekommer ham nok vel efter nogle lange måneder i Liverpool FC.

Han forlader dog klubben med velmenende ord fra ledelsen.

- Alle i Liverpool ønsker Loris held og lykke i lejeperioden, skriver klubben på sin hjemmeside.

I alt er det blevet til 49 kampe for The Reds. Af dem huskes især Champions League-finalen i maj mod Real Madrid. Her gik det to gange galt for Karius i 1-3-nederlaget, hvor han var direkte involveret i scoringer fra henholdsvis Karim Benzema og Gareth Bale. Så slemme var hans mislykkede indgreb, at han efterfølgende brød sammen på stadion, mens hånen og latterliggørelsen online var strid ved ham.

Bale scorer til 3-1, da Karius igen har problemer i målet. (TV3 Sport)

For mange fans’ vedkommende vendte det dog til en støtte til den udskældte målmand, der siden har mødt megen opbakning i og omkring klubben.

Men nedturen førte til, at rygtestrømmen omkring hans person tog til, for manager Jürgen Klopp måtte da være interesseret i at finde en afløser, og brasilianske Alisson Becker i AS Roma var tidligt et emne på Anfield.

Samtidig havde han ikke just heldet på sin side i et par testkampe i sommerpausen, hvor tv-klip viste, hvordan han fumlede med bolden. Ikke just hvad den stakkels Karius havde brug for i den situation.

19. juli kom nyheden så, at Liverpool havde skrevet kontrakt med den brasilianske VM-målmand, der samtidig blev gjort til verdens dyreste målmand, hvilket ikke just gjorde forholdene lettere for 25-årige Karius.

- Vi sagde farvel i går. Han glæder sig virkelig, så det er godt. Det er godt for ham, siger Jürgen Klopp til Liverpools hjemmeside.

- Jeg mener virkelig, at Loris er en fantastisk målmand og har en rigtig god alder for en målmand, siger Klopp.

Fodboldens største svindler: Han scorede damer i hundredvis - men spillede aldrig et minut

Her er han! Tag med på besøg hjemme hos Superligaens stjerneskud

Andreas Bo: Jeg gider ikke gå og lege pengemand

Roma-chefens totale nedtur: Tabte til Liverpool og begik selvmord