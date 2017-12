Fruen siger nej: Premier League-stjernen må blive

Everton er desperate efter angregsforstærkning, men kommer ikke til at gå efter Arsenals Olivier Giroud denne gang. Franskmandens kone sagde nej til at flytte i sommer - og det er hende, der bestemmer

Everton-manager Sam Allerdyce er på desperat jagt efter en angriber, men det bliver ikke Olivier Giroud, der fremover skal score mål for Liverpool-klubben.

Årsagen: Olivier Girouds kone, Jenifer, ønsker ikke at flytte nord for London.

Den franske landsholdsangriber er ellers røget ud af startopstillingen hos Arsenal, men manageren derhjemme har tilsyneladende besluttet, at han alligevel skal blive i den engelske hovedstad.

I sommer forsøgte Everton forgæves at hente ham, og der bliver ifølge Big Sam ikke gjort noget nyt forsøg til januar.

- Det forventer jeg ikke, for han ønskede ikke at skifte sidste gang. Han har ikke lyst til at flytte nord for London. Eller hans kone havde ikke lyst.

- Det er meget vigtigt for konerne. Normalt er de bosserne, og det siger jeg af erfaring, sagde Sam Allardyce ifølge Daily Mirror efter Everton 2. juledag havde spillet 0-0 med West Bromwich Albion.

Det var i øvrigt klubbens anden nulløsning på stribe.

Everton har bare scoret 24 mål i sæsonens første 20 kampe og er ifølge den tidligere engelske landstræner Sam Allardyce desperate efter en angrebsforstærkning i den kommende transfervindue.

Men Arsenals indhopper Olivier Giroud, der p.t. er ude med en lårskade, bliver det altså ikke. Det har fruen allerede bestemt.

