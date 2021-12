Frustreret Everton-manager: Har kun ni markspillere klar

Tidligere torsdag blev to kampe fra den kommende spillerunde i Premier League udsat på grund af coronasmitte, men derimod er det fortsat planen at gennemføre opgøret mellem Burnley og Everton anden juledag.

Det undrer Everton-manager Rafael Benitez, der har adskillige ukampdygtige spillere.

Siden opgøret mod Chelsea i sidste uge er fem Everton-spillere blevet smittet med coronavirus og andre er ude med andre skavanker.

På et møde mandag, hvor det blev besluttet at forsøge at gennemføre ligaens tætte jule- og nytårsprogram, fik klubberne at vide, at en kamp skal gennemføres, hvis et hold har 13 spillere og 1 målmand til rådighed.

Dette kan Everton ikke leve op til lige nu, henviser Benitez til.

- De snakker om 13 spillere og 1 keeper, men lige nu har jeg kun 9 markspillere og 3 keepere, siger Benitez ifølge nyhedsbureauet NTB.

- Vi er nødt til at bruge spillere, der måske ikke er helt friske. De løber en stor risiko, og det er ikke retfærdigt.

I den seneste spillerunde blev otte ud af ti kampe i Premier League udsat, og torsdag blev to kampe fra den kommende runde 26. december - Liverpool-Leeds og Wolverhampton-Watford - så også udsat.

Derfor forstår Benitez ikke en dyt af, at kampen mod Burnley skal gennemføres.

- Efter de mange tilfælde havde vi forventet, at kampen ville blive udsat.

- Som i andre tilfælde handler det om at beholde ligaens integritet. Jeg er meget overrasket over, at vi skal spille, tilføjer manageren.

Everton, der ligger nummer 14 i Premier League, har lige nu udsigt til at skulle spille tre kampe fra 26. december til 2. januar.