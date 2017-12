Frygtede kapring: Sådan snød Liverpool rivalen

Liverpool ville have Virgil van Dijk på plads så hurtigt som muligt, så Manchester City ikke kunne nå at komme med et kontrabud. Derfor sendte The Reds et lægehold til Bournemouth, så lægetjekket kunne klares uden forsinkelse

Liverpool var så bange for, at Manchester City ville kapre Virgil van Dijk, at klubben ikke turde fragte den store hollænder til Beatles-byen for at gennemgå et lægetjek.

I stedet fløj Liverpool onsdag morgen et lægehold til Bournemouth Airport, så den store hollænder kunne blive tjekket i hoved og r.., lige så snart Liverpool og Southampton var enige om rekordtransferen.

Det fortæller Liverpool Echo, hvis normalt meget troværdige journalist James Pearce er gået bagom handlen, der gjorde 26-årige Van Dijk til den dyreste forsvarsspiller i verden nogensinde.

£75 mio. (ca. 628 mio. kr.) endte Liverpool med at betale for hollænderen, som også Manchester City var meget interesserede i. Og det var netop derfor, at Liverpool valgte at flyve et lægehold til sydkysten.

Frygten på Anfield var, at Manchester City ville komme med et kontrabud.

Liverpool var allerede enige med van Dijk om en løn på 1,5 mio. kr. om ugen, men var bange for, at Manchester City ville matche Southamptons ønske om £75 mio. og tilbyde Van Dijk en højere løn.

Den 26-årige hollænder skulle have besluttet sig for Liverpool, men et bedre tilbud fra Manchester City havde kompliceret tingene og betydet, at de risikerede at gå glip af van Dijk igen.

Klubben havde tydeligvis lært lektien fra i sommer. Her jagtede Liverpool også van Dijk, men endte med at måtte sende en undskyldning af sted til Southampton.

Relationerne mellem de to klub tog skade, men Mike Gordon fra ´Fenway Sports Group (Liverpools amerikanske ejer, red.) har de seneste måneder fået normaliseret forholdet til den sydengelske klub, som Liverpool holder så meget af at købe ind hos.

Hos The Saints indså man desuden, at der ikke var nogen idé i at have en spiller, der ville væk, og så hjalp det naturligvis også, at Liverpool lagde yderligere £15 mio. på buddet i forhold til i sommer.

Van Dijk skifter officielt 1. januar og vil være spilleberettiget i Champions League. På Anfield er han udset til at skulle tætne den defensiv, som har været det evige problem i manager Jürgen Klopps regeringstid.

De ti dyreste fodboldhandler Virgil van Dijk skifter ved årsskiftet fra Southampton til Liverpool ifølge flere britiske medier for 75 millioner pund. Det vil sende ham ind på top-10-listen over tidernes dyreste fodboldspillere. Sådan ser listen ud: 1. Neymar, 1,685 milliarder kroner, fra Barcelona til Paris Saint-Germain i 2017. 2. Ousmane Dembélé, 813 millioner kroner, fra Dortmund til Barcelona i 2017. 3. Paul Pogba, 747 millioner kroner, fra Juventus til Manchester United i 2016. 4. Gareth Bale, 716 millioner kroner, fra Tottenham til Real Madrid i 2013. 5. Cristiano Ronaldo, 672 millioner kroner, fra Manchester United til Real Madrid i 2009. 6. Gonzalo Higuain, 633 millioner kroner, fra Napoli til Juventus i 2016. 7. Romelu Lukaku, 630 millioner kroner, fra Everton til Manchester United i 2017. 7. Virgil van Dijk, 630 millioner kroner, fra Southampton til Liverpool i 2018. 9. Luis Suarez, 546 millioner kroner, fra Liverpool til Barcelona i 2014. 10. James Rodríguez, 529 millioner kroner, fra Monaco til Real Madrid i 2014. Til sommer forventes det, at Kylian Mbappé skifter sit lejemål i Paris Saint-Germain ud med en permanent kontrakt. PSG har allerede aftalt med Monaco at betale cirka 1,35 milliarder kroner for stortalentet, hvis PSG og Mbappé ønsker at gøre skiftet permanent. Priserne er baseret på købsprisen i pund på handelstidspunktet og tager ikke højde for inflation. Kilde: AFP.

