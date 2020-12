Frygtelig Arsenal-krise: Ikke set værre i 46 år

Arsenal er tilsyneladende i frit fald.

Lørdag aften indkasserede London-klubben sæsonens ottende nederlag, da man tabte 1-2 til Everton, og dermed har Mikel Artetas mandskab blot skrabet 14 point sammen i lige så mange Premier League-kampe.

Det er ikke set værre end sæsonen 74/75, hvor Arsenal tog 12 point i de første 14 kampe, hvis man omregner til tre point for en sejr, skriver statistikfirmaet Opta. Dengang gav en sejr kun to point.

Rob Holding var uheldig og satte Everton i gang med sit selvmål til 1-0. Foto: CLIVE BRUNSKILL/Ritzau Scanpix

Den magre pointhøst betyder, at Arsenal helt sensationelt er blevet en del af bundstriden i Englands øverste række. Blot fire point er der ned til Burnley på den forkerte side af nedrykningsstregen, og de har oven i købet to kampe i hånden.

Manden med ansvaret, der søndag kan fejre årsdag som Arsenal-manager, er da også godt klar over, at situationen er uholdbar.

- Det er klart, at resultaterne ikke er gode nok, og de er ikke acceptable for denne klubs standarder. Det er der ingen tvivl om. Det er den udfordring og den kamp, som vi er oppe imod, siger Mikel Arteta, hvis sæde naturligvis bliver varmere og varmere for hvert nederlag.

- Det forstår jeg. Men min energi og mit fokus er udelukkende på at få holdet ud af den her situation og opretholde gejsten på holdet og den kampånd, som spillerne viser, hver gang de går på banen, siger Arteta.

Mikel Arteta kæmper for livet i Arsenal. Foto: Peter Powell/Reuters

Arsenal sluttede sidste sæson som nummer otte og med en FA Cup-triumf efter en sæson, hvor Unai Emery blev fyret undervejs og erstattet med netop Mikel Arteta.

Emery fik 18 måneder som Arsenal-boss, efter han overtog posten fra Arsene Wenger, der de sidste år var udsat for massiv kritik.

Spørgsmålet er, om Mikel Arteta får lige så lang tid i spidsen for Arsenal. I skrivende stund er spanieren bookmakernes favorit til at blive sæsonens anden manager, der får silkesnoren.

I den forgange uge fyrede West Bromwich Albion således Slaven Bilic og erstattede ham med Sam Allardyce.

