Frygtelig kendsgerning: Derfor er verdens dyreste droppet

Mange rynkede på næsen, da Chelsea i sommeren 2018 udløste Kepa Arrizabalaga frikøbsklausul på 618 millioner kroner og gjorde den relativt uprøvede italiener fra Athletic Club i Bilbao til verdens dyreste målmand nogensinde.

Kepa erstattede Thibaut Courtois, der blev snuppet af Real Madrid, og siden da har han været fast mand i buret hos Chelsea. Først under ledelse af Maurizio Sarri med nogenlunde succes - og siden sommer under Frank Lampard. Med knap så meget succes.

Titlen som førstemålmand blev taget fra 25-årige Kepa efter 2-2-kampen mod Arsenal 21. januar, hvor han ikke så alt for godt ud ved Hector Bellerins sene udligning. Men Arsenal-kampen var sandsynligvis kun dråben, der fik bægeret til at flyde over for Frank Lampard.

Kepas statistik for 2019/2020-sæsonen i Premier League er således aldeles trist læsning. Verdens dyreste målmand har den dårligste redningsprocent af de 19 af ligaens målmænd, som har spillet minimum 15 kampe.

Artiklen fortsætter under billedet..

Kepa har set skidt ud for Chelsea i denne sæson. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Kun 53,6 procent af afslutningerne mod Chelsea-buret har italieneren formået at stoppe, hvilket vil sige, at modstanderne som udgangspunkt kan regne med, at næsten hvert andet skud inden for rammen går i kassen.

Det betyder også, at Chelsea kun holder målet rent hver femte kamp med Kepa som keeper. Til sammenligning holder Liverpools Allison nullet hver anden kamp, mens Kasper Schmeichel gør det i 32 procent af sine kampe for Leicester.

De dårlige præstationer har fået Frank Lampard til at hive den pensionsklare Willy Caballero frem fra gemmerne. Argentineren har rundet 38 år og har kontraktudløb om fire måneder, men henviser alligevel sin 13 år yngre - og noget dyrere - kollega til bænken.

Artiklen fortsætter under billedet..

Willy Caballero (tv) har pludselig skubbet Kepa (th) ud på bænken. Foto: GLYN KIRK/Ritzau Scanpix

Frank Lampard kan så ærgre sig over, at Caballero står med stort set samme redningsprocent som Kepa. Han har dog kun haft fire hårde kampe mod Leicester, Manchester United, Tottenham og Bournemouth til at vise sig frem.

Ifølge Chelsea-manageren betyder degraderingen ikke, at Kepa ikke har nogen fremtid i London-klubben, forklarede han forleden, da pressen spurgte ind til emnet.

- Ja, alle spillere er selv i kontrol over deres skæbne i forhold til, hvordan de spiller og træner, lød det fra Lampard, der også uddybede Kepas situation.

- Han har trænet godt og støttet holdet. Jeg siger det samme hver uge, fordi jeg bliver spurgt hver uge, men han har været god, lød det diplomatisk fra Chelsea-bossen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Det vil da nok også være en god idé at få gang i verden dyreste målmand igen. Ifølge engelske medier tjener han godt og vel 1,3 millioner kroner om ugen, på en kontrakt der løber frem til sommeren 2025.

Og det er nok temmelig tvivlsomt, om andre klubber står klar til at betale tilnærmelsesvis samme transfer, som Chelsea pungede ud med for halvandet år siden.

Kepa Arrizabalaga får igen chancen for at tilbageerobre pladsen mellem stængerne, når Chelsea denne tirsdag aften møder Liverpool i FA Cup'ens femte runde hjemme på Stamford Bridge.

Se også: Nedtur for Beckham

Tusindvis af klager: - Abonnerer ikke på Playboy