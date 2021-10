Frygtelig sag spøger i Manchester City

I tre et halvt år har Barry Bennell siddet indespærret i et fængsel i England for de seksuelle krænkelser, han udsatte en række drenge for 1979-1985.

Og der bliver han siddende og dør en dag, medmindre andre medfanger får fingre i ham.

Men dermed ikke sagt, at sagen om Barry Bennell er slut.

Otte mænd har anlagt sag mod Manchester City, hvor Bennell ifølge dem var ansat, mens han udsatte dem for seksuelle overgreb.

Og nu vil de have erstatning. Den væsentligste udfordring i den sammenhæng er, at City afviser pure.

Bennell har måske nok været ansat i klubben engang, men ikke i den periode, ofrene påstår.

Derfor er sagen endt i Londons High Court.

Karrieremuligheder smadret

Vurderet på det vidneudsagn, der kom frem tirsdag, ser den dog ud til at være god nok.

- Han havde tydeligvis en rolle i Manchester City, hvor alle kendte ham, sagde den første af de otte fra vidneskranken.

Barry Bennell i retten i Florida i 1995. Foto: Will Dickey/AP/Ritzau Scanpix

De otte mænd, der nu er i 40'erne og 50'erne og som er omfattet af navneforbud, har forklaret, at de blev udsat for seksuelle krænkelser, da de spillede ungdomsfodbold for mere end 30 år siden.

De kræver alle erstatning for de konsekvenser, overgrebene har haft for dem. Seks af dem hævder, at det har haft økonomiske konsekvenser for dem gennem årene, at Barry Bennells handlinger har frarøvet dem muligheden for at skabe en karriere inden for sporten.

Manden i vidneskranken tirsdag berettede, at Bennell havde henvendt sig til hans far og vist et kort, der gav udtryk for, at han var repræsentant for klubben.

- Bennell kørte os i sin bil til Platt Fields (Manchester Citys tidligere træningsanlæg, red.). Han gik ind og hilste på alle. Alle kendte ham, og det var meget familiært. Du ved, klap på skulderen og meget venskabeligt, fortalte manden.

- Han havde tydeligvis en rolle i Manchester City. Han var talentspejder og træner. Han havde adgang til alle deres faciliteter.

'Deres undskyldninger betyder intet'

At Manchester City må til lommerne på grund af Barry Bennell, er ingen nyhed. Klubben har tidligere udbetalt kompensation til 64 forskellige personer, hvilket samlet set har kostet klubben i omegnen af fire millioner pund - svarende til godt 35 millioner kroner.

Men den galej er de otte mænd ikke hoppet ombord på.

- Jeg gik ikke med på betingelserne. De ville ikke forhandle, de dikterede. Det var deres vej eller slet ikke, sagde manden.

- De har intet gjort for at hjælpe mig, og deres undskyldninger betyder intet for mig mere, kom det.

Forsvarets advokat har fortalt, at de otte mænd har ventet i så mange år, fordi de ganske enkelt har været for traumatiserede og derudover har frygtet at blive udsat for hetz, hvis de stod frem.

- Disse mænd har dog aldrig fået lukket dette kapitel i deres liv, og i mange tilfælde er mændenes symptomer værre nu end nogensinde.

Forsvaret har allerede forklaret, at Barry Bennell var såkaldt lokal talentspejder i midten af 1970'erne - men at han ikke havde en rolle i klubben op gennem 1980'erne.

Barry Bennell blev kendt skyldig og fik 34 års fængsel for seksuelle overgreb på fem drenge ved adskillige lejligheder i første halvdel af 1980'erne.

Det er meningen, han selv skal i vidneskranken i begyndelsen af december.

Manden, der afgav sit vidneudsagn tirsdag, har sagsøgt Manchester City for 220.000 pund - svarende til 1,9 millioner kroner.