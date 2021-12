Frygtelige billeder: Hamrer hovederne sammen

Et grimt sammenstød mellem to Wolves-spillere sendte et sug gennem publikum.

Max Kilman og Ruben Neves sendte hinanden til tælling, da de bankede hovederne sammen.

De to spillere kommunikerede ikke og gik begge to op efter bolden med fuld kraft og endte med at slå hovederne sammen i, hvad der lignede et rigtig alvorligt sammenstød.

Kilmans ansigt var også fyldt med blod, og Ruben Neves lå stille ved siden af og blødte fra hagen.

Flere spillere samt dommer Jonathan Moss kaldte straks efter hjælp, så de to spillere kunne blive tilset.

Kilman havde pådraget sig en flænge i panden, da han var blevet ramt af Neves' hage.

Efter et par minutters behandling var begge spillere blevet lappet sammen og kunne fortsætte kampen.

Kaptajn Conor Coady gør opmærksom på uheldet. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Ruben Neves kom heldigvis på højkant efter det grimme sammenstød. Foto: Craig Brough/Ritzau Scanpix

Begge spillere kunne heldigvis fortsætte kampen. Reuters/Jason Cainduff/Ritzau Scanpix

Det grimme uheld vækker nok minder hos mange af Wolves-fansene, der for lidt over et år siden kunne se deres stjerneangriber Raúl Jimenez støde hovedet sammen med David Luiz.

Mexicaneren pådrog sig et kraniebrud, og lægerne kaldte det mirakel, at spilleren igen kan spille fodbold på højeste niveau.

