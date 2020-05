Frygter for sin søn: Nu er tre i klubben positive

Tre personer i Premier League-klubben Watford er testet positiv for coronavirus.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Dermed står den nedrykningstruede klub for halvdelen af de i alt seks coronatilfælde, der er registreret i den første runde af massetest i Premier League.

Watford sætter ikke navne på coronasmittede medarbejdere, men oplyser at den ene er en spiller, mens de to andre er del af staben omkring førstehold.

- Alle tre bliver nu isoleret i syv dage - i tråd med Premier Leagues retningslinjer - inden de bliver testet igen, lyder det.

Watfords anfører, Troy Deeney, har været blandt de mest kritiske over for en snarlig genstart af Premier League.

Ifølge Daily Mail har han nægtet at møde op, når træningen bliver genoptaget i frygt for at smitte sin søn.

- Min søn er fem måneder gammel og har haft åndedrætsbesvær. Jeg vil ikke udsætte ham for fare.

- Det kræver bare én person at blive smittet, og jeg vil ikke tage smitten med hjem, lød det fra Deeney.

I alt 748 personer i de 20 Premier League-klubber er i de seneste dage blevet testet som del af sikkerhedsproceduren forud for en genoptagelse af træningen.

Seks personer fra tre forskellige klubber er konstateret smittede. Tirsdag meddelte Burnley, at holdets assistenttræner Ian Woan er en af dem.

