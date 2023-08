Fulham-chef er rasende: Regler beskytter de store klubber

Fulham-manager Marco Silva mener, at der er forskelsbehandling i Premier League, hvor mindre klubber hurtigere får et gult kort

Fulham-manager Marco Silva var ikke i det bedste humør efter lørdagens 2-2-kamp mod Arsenal.

Nej, han var faktisk rasende.

Det skyldes blandt andet, at Calvin Bassey fik et gult kort for tidsudtræk, som siden hen kostede ham en rød billet.

Silva mener nemlig, at der er forskelsbehandling i Premier League, hvor man tager hensyn til de store klubber.

- Det første gule kort til Calvin er en joke, og selvfølgelig forstår vi de nye regler. De tager alle følelserne ud af spillet, fordi det vil beskytte de store klubber, da man er nødt til at holde et konsistent niveau af beslutninger.

- Hvis du spiller for Fulham eller for andre klubber og bruger 10-15 sekunder på at tage et indkast eller et målspark, vil det helt sikkert give et gult kort, og en spiller vil altid være under pres, for hvis du begår en forseelse, vil det give endnu et gult kort.

- For de andre klubber er det ikke det samme. Hvis du ser et af de første indkast til Thomas Partey, tog han sig meget mere tid end Calvin. Det var ikke et gult kort.

- Men hvorfor? Fordi de var ved at tabe kampen? Det vil altid være sådan, at det ikke er de store klubber, der lider mest. Ingen lytter til os, vi vidste, at det her ville ske, siger Marco Silva ifølge Daily Mail.