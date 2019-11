Fyret efter kæmpe magtkamp

Mauricio Pochettino måtte ikke sætte kameraer op til at optage træningen. Heller ikke da han tilbød selv at betale for dem

En manager har typisk ansvaret for det sportslige og må også selv bestemme, hvilke remedier han bruger til sin træning.

Sådan var det ikke i Tottenham for Mauricio Pochettino.

Den nu tidligere manager skulle arbejde under forhold, som udelukkende var bestemt af bestyrelsesformand Daniel Levy.

Det skriver Daily Mail i kølvandet på fyringen.

‘I juli, da spillerne skulle i gang med optakten til sæsonen, ville Pochettino installere kameraer på Tottenhams træningsanlæg for at optage træningerne. Daniel Levy nægtede dog, at der skulle bruges 80.000 pund på det.'

Men det var argentinerens ønske at få dem installeret, så han tilbød at betale for dem af egen lomme, men også her skulle Levy have nægtet.

'Det her var hans hus, og derfor var det også kun ham, som måtte lave noget om. Pochettino blev rasende.'

‘Magtkampene fortsatte, da Levy accepterede et tilbud på 10 millioner pund fra Amazon for at lave en dokumentar, hvor de skulle være fluen på væggen i denne sæson.’

Som en del af dokumentaren blev der installeret kameraer på Pochettinos kontor, som skulle optage hvert et sekund af argentinerens hverdag i det, han ellers så som sit private rum.

Amazon var også med på José Mourinhos første arbejdsdag onsdag. Først til præsentationen klokken 6.30, så til fotograferingen og dernæst til selve træningen. Engelske medier spekulerer desuden i, om selve fyringen af Pochettino også bliver en del af dokumentaren.

Artiklen fortsætter under billederne...



Pochettino og Levy var bragende uenige omkring installering af kameraer på Tottenhams træningsanlæg i Enfield, nord for London. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Argentineren er nu fortid i Tottenham efter 5,5 år. Foto: Lindsey Parnaby/Ritzau Scanpix

Med portugiseren hentet ind i Tottenham kan Harry Kane, Dele Alli, Christian Eriksen og de andre Spurs-stjerner se frem til en noget anden manager-type end Mauricio Pochettino.

‘Det ville være rigtig Spursy at ansætte en serie-vinder og stadig ikke vinde noget. Men Mourinho vil ikke lade det gå forbi, at Spurs kan tage deres første trofæ, siden Jonathan Woodgate kom foran Petr Cech, headede Jermaine Jenas' frispark ind og sikrede Liga Cuppen i 2008. Selv hvis det sker, vil det føles som et skridt tilbage', mener klummeskribenten Max Rushden i The Guardian.

‘En tweetede til mig onsdag morgen, at udskiftningen af Pochettino for José er som at bytte din iPhone 11 med en Nokia 8210, bare fordi batteriet er fladt.’

‘Det er utroligt unfair, at Poch ikke fik chancen for at sige farvel til fansene.’

Mourinho står i spidsen for Tottenham for første gang på lørdag, når der er London-brag på West Hams olympiske stadion. For Christian Eriksen er valget af Mourinho som manager forfærdeligt nyt. Det kan du læse om HER.





Det rene vanvid! Eksperter voldsomt uenige om Mourinho

Januar-skifte nærmer sig: - Hvorfor satse på Eriksen?

Bagom kæmpe-transferen: Sådan blev Joachim Danmarks dyreste

48 vanvittige timer: Lønstrup overhørte det værste til privat fest