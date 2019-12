Fyret efter målfest: Nu står storklubber i kø

Carlo Ancelotti har ikke ligget på den lade side. Trods en sejr på 4-0 over Genk i Champions League og avancement til ottendedelsfinalerne valgte Napoli tirsdag aften at fyre italienen, der dog menes at have taget hul på jobsamtaler hos London-klubben Arsenal allerede formiddagen efter. Det skriver Football Italia.

Det hævdes, at Ancelotti, der i et stykke tid har lignet en mand på vej ud, nu er The Gunners' førsteprioritet på trænerposten som erstatning for vragede Unai Emery. En stilling, som han kan ende med at tiltræde i dag.

Sædet under den tredobbelte Champions League-mestertræner havde været varmt i det syditalienske i en længere periode. En sejrsløs stime på ni kampe, ballade i klubben og uenigheder med klubpræsident Aurelio De Laurentiis bidrog til, at mange måske ikke ligefrem fik natmaden galt i halsen af overraskelse, da Napoli tirsdag aften annoncerede Ancelottis afgang. Ancelotti valgte blandt andet at erklære sig uenig i Laurentiis' beslutning at sagsøge spillerne for at nægte at deltage i en straf-træningslejr efter et nederlag.

Carletto udtalte selv til Sky Sport Italia efter den europæiske storsejr tirsdag aften, at han ingen intentioner havde om at sige op, men tilsyneladende var beslutningen allerede truffet for ham.

Køb adgang til at se VM for klubhold med Liverpool lige her!

En tænksom Ancelotti under en hjemmekamp mod RB Salzburg i november. Det endte i en skuffende uafgjort og udgjorde dermed en del af Ancelottis uheldige stribe af kampe uden sejr. Foto: Ritzau Scanpix

Sat i forbindelse med engelske klubber

Ancelotti har udover Arsenal været kædet sammen med et klubskifte til Everton. Arsenal menes dog at være favoritten. Hverken Arsenal og Everton har haft spilmæssig succes denne sæson og slås i skrivende stund på henholdsvis 9. og 14. pladsen i Premier League. Begge klubber bliver pt. trænet af midlertidige caretaker-managere i form af klubkoryfæerne Freddie Ljungberg og Duncan Ferguson.

Arsenal vil for Ancelotti betyde et gensyn med den engelske hovedstad, hvor han i 2010 styrede Chelsea til det engelske mesterskab og FA-Cuppen. Det er blot to af mange store trofæer, den garvede italiener har på CV'et. Særligt huskes han for sin mangeårige tørn i AC Milan, som han overtog i 2001, hvor klubben var sluttet på en sjetteplads i Serie A den forhenværende sæson.

I løbet af en af flere guldaldre for den norditalienske storklub hentede han blandt andet et italiensk mesterskab, en pokalsejr og hele to Champions League-trofæer til klubben, inden han stoppede søgte andre græsgange i 2009.

Derudover var han og Milan også foran med 3-0 mod Liverpool i pausen af Champions League-finalen i 2005. Her tabte milaneserne på spektakulær vis trofæet på gulvet. Tremålsføringen blev smidt i anden halvleg, hvorefter man snublede i straffesparkskonkurrencen trods scoring fra den koldblodige dansker Jon Dahl Tomasson, der var komme

Efter AC Milan skiftede Carletto til netop Chelsea, hvorefter han fra 2011 hoppede videre til at vinde den hjemlige liga i franske PSG og tyske Bayern München. Ind i mellem de to jobs vandt han sig også en tredje Champions League-guldmedalje med Real Madrid i 2014. I Bayern München endte han med at få en fyreseddel i efteråret 2017, og han har siden befundet sig i en trofætørke.

Ancelotti er fri til at tage trænerjobs for indeværende sæson alle andre steder end i hjemlandet, hvor regler forbyder trænere at stå i spidsen for mere end et ligahold i løbet af en sæson.

Ancelotti fejrer her et mål på vejen til sin anden Champions League-triumf med AC Milan i 2007. Finalen i Athen blev vundet 2-1 over Liverpool og gav dermed italiernerne genoprejsning for det opsigtsvækkende finalenederlag mod netop Liverpool to år inden. Foto: AP

Ancelotti fyret i Napoli

Se også: Storklub i totalt kaos: Spillerne er bange

Se også: Balladen i storklub: Spillerne i mytteri

Se også: Balladen i storklub: Spillerne i mytteri Se også: Frygtelige scener inden storkamp: En dræbt og fire stukket ned