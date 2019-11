Fyret som Arsenal-træner: Nu taler han for første gang

Den nu tidligere Arsenal-træner Unai Emery har nu udtalt sig for første gang siden, at han blev fyret. Den spanske træner modtog fyresedlen efter 18 måneder og efter at have tabt sammen med sit hold 1-2 til Eintracht Frankfurt tidligere på ugen.

Til Arsenals hjemmeside udtrykker Unai Emery glæde over sin tid i klubben.

- Det har været en ære at være cheftræner i Arsenal. Jeg vil gerne takke alle fans. Af hjertet tak fordi, at I har fået mig til at forstå og føle storheden i Arsenal.

- Til alle jer over hele verdenen, der har støttet os, alle jer der er kommet på stadion, alle jer der har ventet i regn og kulde for at hilse på mig efter en kamp, vil jeg bare sige, at jeg har arbejdet med stor passion, dedikation og vilje, og der er ikke noget, jeg hellere ville end at have skabt bedre resultater for jer.

Nu udtaler han sig efter fyringen. Foto: Daniel Leal-Olivas/Ritzau Scanpix

- Det har været et følelsesladet år fyldt med store øjeblikke og nogle knap så gode, men hver dag har jeg tænkt over, hvor heldig jeg har været over at arbejde for den her klub og med disse spillere.

- De har båret trøjen med ære og fortjener jeres støtte. Jeg havde oplevet meget i fodboldens verden, men jeg har lært meget i England og Premier League om respekt for professionalisme og om fodboldens kerne, siger Unai Emery.

Afløseren for Unai Emery bliver i første omgang Fredrik Ljungberg, der har været Emerys assistent. Svenske Ljungberg er tidligere stjerne i selvsamme Arsenal, som han spillede mere end 200 kampe for 1998-2007

Arsenal har 18 point efter de første 13 spillerunder i Premier League.



Se også: Ny kontrakt til EM-helt

Odds styrtdykker: Han er favorit til Arsenal-jobbet

Færdig: Storklub fyrer træner