Fyringstid: Sjette fyring på syv uger

Ole Gunnar Solskjær blev den sjette Premier League-manager, der fik sparket i denne sæson.

Watford, Newcastle, Tottenham, Norwich og Aston Villa har allerede skiftet manager i denne sæson. Og nu følger Manchester United altså i kølvandet oven på en række skuffende resultater den seneste tid.

Det er en voldsom udvikling i forhold til sidste sæson, hvor blot fire managers fik sparket i løbet af hele sæsonen. Med fyringen af Ole Gunnar Solskjær er Premier League nu blot én managerfyring fra hele 2019/2020 sæsonen, hvor syv blev fyret undervejs.

Ole Gunnar Solskjær blev den sjette trænerfyring i Premier League på blot syv uger. Foto: Ian Kington/Ritzau Scanpix.

Der er dog stadig et stykke vej til 2017/2018-sæsonen, hvor hele ti klubber skiftede manager undervejs i sæsonen.

48-årige Ole Gunnar Solskjær har længe balanceret på kanten af en fyreseddel, fordi resultaterne på grønsværen mildt sagt ikke har været en klub som Manchester United værdigt.

0-5 blamagen mod ærkerivalerne fra Liverpool gjorde ikke bare ondt ind i sjælden hos The Red Devils. Det var et smertefuldt nederlag, der vil blive husket mange år ud i fremtiden.

Siden kom ydmygelsen mod lokalrivalerne fra Manchester City, hvor Ole Gunnar Solskjærs mandskab faktisk havde flere afslutninger på deres egen keeper, David de Gea, frem for på Ederson Moraes hos Manchester City.

Men 1-4 blamagen mod oprykkerne fra Watford var sønnet til nordmandens ’ligkiste’ som Manchester United-manager.

Ole Gunnar Solskjær og assistenten Michael Carrick har ikke evnet at løfte Manchester United tilbage i titelkampen. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix.

Ole Gunnar Solskjær tiltrådte i Manchester United 19. december 2018 efter fyringen af Jose Mourinho.

Han startede helt forrygende med 14 sejre, to uafgjorte og blot tre nederlag i de første 19 kampe med ansvaret for klubben. Det førte blandt meget andet også til en sejr i ottendedelsfinalerne i Champions League, hvor Paris Saint Germain blev besejret.

Den flotte start blev belønnet med en permanent kontrakt til 2022. Manchester Uniteds ledelse var tilsyneladende så glade for klubikonet, at han så sent som i sommer blev udstyret med en yderligere forlængelse frem til sommeren 2024.

Men fire nederlag i de seneste fem kampe var mere end direktør Ed Woodward og ejerne fra Glazer-familien kunne acceptere.

48-årige Ole Gunnar Solskjær fik så sent som i sommer forlænget sin aftale frem til sommeren 2024. Men nu er det altså slut i Manchester United. Foto: Ole Scharff/Ritzau Scanpix.

Ole Gunnar Solskjær bliver på mange måder historisk som Manchester United-manager, fordi han i løbet af sine næsten tre års regeringsperiode aldrig nåede at vinde et trofæ

Michael Carrick er foreløbig udnævnt til midlertidig manager i kriseramte Manchester United, der nu går på managerjagt.