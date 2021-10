Fyringstruet efter ejerskifte

Steve Bruce står noteret for 999 kampe i sin 23 år lange karriere som manager i diverse engelske klubber.

Umiddelbart runder den 60-årige englænder sin milepæl 17. oktober, når Newcastle er vært for en ligakamp mod Tottenham, men han erkender selv, at fejringen muligvis bliver udsat.

Newcastle blev torsdag officielt købt af et konsortium anført af den saudiarabiske investeringsfond Public Investment Fund (PIF), og Steve Bruce har forståelse for, at han muligvis ryger på porten inden længe.

- Jeg vil gerne fortsætte. Jeg vil gerne have chancen for at vise de nye ejere, hvad jeg kan. Men man skal være realistisk, og de vil muligvis have en ny manager til at skyde deres projekt i gang.

- Nye ejere vil normalt have en ny manager. Jeg har været med i lang tid nok til at forstå det, siger Steve Bruce til The Telegraph.

- Det er ikke min beslutning. Det accepterer jeg, og jeg vil acceptere, hvad end der sker med mig.

Steve Bruce spillede det meste af sin karriere i Manchester United, men han var som barn fan af Newcastle, og han betegner stadig først og fremmest sig selv som fan af klubben.

- Dette handler ikke om mig. Det kan jeg ikke understrege nok. Jeg har fra dag ét sagt, at dette er det bedste, der kan ske, for klubben.

- Jeg håber virkelig, at det er starten på en spændende æra. Det lyder i hvert fald spændende, når man læser, hvor mange penge saudiaraberne har, siger Bruce.

Ud over saudiarabiske PIF er også den engelske forretningskvinde Amanda Staveley en del af den nye ejergruppe i Newcastle.

Staveley har indtil videre fungeret som talskvinde for gruppen, og hun udtrykker umiddelbart opbakning til Steve Bruce, som hun skal tale nærmere med i de kommende dage.

- Vi støtter meget op om Steve. Men vi kommer ikke til at snakke om managers og hvilke store handler, vi kan lave.

- Vi evaluerer fodbolddelen og den kommercielle del, og vi vender så tilbage, når vi har truffet beslutninger, siger Staveley til Sky Sports.

Newcastle vandt sit seneste mesterskab i 1927, mens den seneste FA Cup-titel kom i hus i 1955.