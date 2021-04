Går i sort i et døgn

Onlineracisme skal bekæmpes, og det får nu Premier League til at reagere med en kampagne med navnet 'Weekend of Action'.

Ligaen samt klubberne skal efter planen gå sammen om at mørklægge deres sociale medier i forbindelse med 34. spillerunde, der afvikles fra 1. til 3. maj.

Det skriver Daily Mail Online.

Premier League vil lukke helt ned for indhold på sine sociale medier under hele spillerunden, der omfatter stormødet mellem Manchester United og Liverpool.

Derudover er det planen, at klubberne selv lukker ned for indhold på sine sociale mediekanaler i 24 timer omkring deres respektive kampe, lyder det i oplægget, som Daily Mail har set.

Tiltaget sker efter en periode med tiltagende eksempler på racisme på sociale medier mod blandt andet spillere.

Kampagnen ventes at få opbakning fra Den Engelske Fodboldforbund (FA), ligasammenslutningen (EFL), spillernes forening og klubberne.

Klubberne skal senest mandag bekræfte deres endelige støtte til kampagnen.

Premier League-direktør Richard Masters har ifølge Daily Mail allerede fået positiv respons fra en række klubber, og det ventes, at opbakningen vil stige yderligere.

I en mail til Premier League-klubberne skriver han, at kampagnen også er søsat for at lægge pres på firmaerne bag de sociale medier.

- Der vil ikke være det vanlige fodboldindhold på vores sociale medier, men i stedet vil kanaler blive brugt til at lægge pres på sociale mediefirmaer og skabe opmærksomhed på racisme og anden diskriminerende misbrug, som vi ser på platformene.

- Spillerne vil desuden blive bedt om at vise deres opbakning i dagene op til weekenden. Centraliserede beskeder og grafik vil blive givet til klubberne for at sikre konsistens i budskabet, skriver Richard Masters.

Han tilføjer, at det er målet, at de sociale medier skal straffe racismesyndere hårdere, end det nu er tilfældet.

Swansea City, der spiller i den næstbedste række, Championship, har som den første engelske klub allerede lukket ned for sine sociale medier i syv dage i forsøget på at sætte fokus på racismeproblemet.