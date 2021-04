Gal toptræner efter corona-bommert

James Maddison er normalt en af de store profiler hos Leicester City, men til søndagens topkamp mod West Ham var den 24-årige midtbanespiller slet ikke at finde i truppen.

Det var Hamza Choudhury og Ayoze Pérez heller ikke, selvom de også får godt med spilletid, og efter kampen forklarede manager Brendan Rodgers, at de var droppet som følge af deres handlinger i løbet af den forgangne uge.

De har nemlig brudt klubbens coronaregler, lyder det.

- Mit mål var at komme til Leicester og skabe en standard på og uden for banen. Disse spilleres standard faldt langt under, hvad vi forventer - især på dette stadie af sæsonen, når vi kæmper for at afslutte en spændende sæson.

- Drengene, der ikke var med i truppen i dag, ville normalt have været det. Som en konsekvens af deres adfærd, var de ikke det.

Brendan Rodgers fotograferet 11. april efter 3-2-nederlaget til West Ham. Foto: John Walton/AFP/Ritzau Scanpix

- Det er så alvorligt, jeg tog det. Der er nogle ting, der er vigtigere end fodbold. Du skal respektere, hvad nationen gennemgår. Vi er nødt til at respektere, hvad vores værdier er. Det er ude af verden nu, og de slutter sig til truppen i næste uge.

- Jeg blev bittert skuffet. Men det er en fejltagelse. Jeg vil ikke holde fast i det, siger Brendan Rodgers efter kampen til The Guardian.

Ifølge mediet vil Brendan Roders dog ikke give trioen en bøde for deres bommert.

Leicester City tabte kampen til West Ham, som på to mål af formstærke Jesse Lingard samt en enkelt scoring fra Jarrod Brown vandt 3-2.

Leicester holder dog fast i tredjepladsen, men har nu kun ét point ned til West Ham på fjerdepladsen.

