- Garanteret en statue foran Anfield

Der var engang, hvor Jordan Henderson blev regnet for en middelmådig fodboldspiller, men i de seneste to sæsoner har han som anfører for Liverpool løftet henholdsvis Champions League-trofæet og også Premier League-trofæet.

Den tidligere landstræner og Liverpool-manager Roy Hodgson er vild med udviklingen.

- I 2012 da han lige var flyttet til Liverpool, tøg jeg ham med til EM i Polen og Ukraine. Han var meget anderledes, end han er i dag. Han har arbejdet så hårdt for at blive en ledende figur i Liverpool, og hans udvikling teknisk og taktisk har også været god, siger Hodgson ifølge goal.com.

- At føre Liverpool til deres første liga-trofæ i så mange og at gøre det på så spektakulær en måde, det gør, at han allerede er garanteret at få en statue uden for Anfield.

Henderson over for Sviatchenko i Champions League. Foto: Michael Regan/Ritzau Scanpix

Liverpool vandt i sommer det engelske mesterskab for første gang siden 1990, og med imponerende 99 point havde de 18 point ned til andenpladsen.

Liverpool-fans fejrede klubbens mesterskab foran Anfield i sommers. Video/redigering: Reuters/Kristian Hansen

Henderson er nu nomineret til den meget prestigefulde pris i Storbritannien, BBC Sports Personality of the Year, der ikke er vundet af en fodboldspiller siden Ryen Giggs i 2009.

