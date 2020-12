Genfødte Gunners plaffer Chelsea ned

Der er ikke noget som et godt gammeldags lokalopgør, når man skal vende bøtten.

I alt fald rejste dybt kriseramte Arsenal sig mod netop London-rivalerne fra Chelsea, da de to hold udvekslede punches på Boxing Day.

Det skete med en særdeles fortjent sejr på 3-1, der såmænd sagtens kunne have været større.

'Hvad skete der lige der?' Chelsea-forward Tammy Abraham slår ud med armene under en flov Chelsea-præstation. Foto: REUTERS/Julian Finney/Ritzau Scanpix

Et kig på de to holdopstillinger før kampen indikerede dog ikke en sejr i rød favør, for Arsenal var ramt af coronarelateret fravær af David Luis og Willian, mens Pierre-Emerick Aubameyang var tilbage på bænken.

Det var dog ikke nødvendigt at sende stjerneangriberen på banen i en første halvleg, hvor hjemmeholdet så ud til i højere grad at ville slås for manager Mikel Artetas job, end Frank Lampards stjernebesætning var opsat på at forsvare topplaceringen.

Og Arsenal-spillerne blev belønnet.

Først via en dum fejl af Reece James, der klodset nedlagde Kieran Tierney, som netop havde givet ham en tunnel ved baglinjen.

Alexandre Lacazette omsatte sikkert straffesparket.

Og så fik Arsenal en dødbold mere lige før pausen. Bolden blev godt nok lagt til rette væsentligt længere ude på banen, men når man har et venstreben med skudstyrke som Granit Xhaka, så er et parogtyve meter ikke noget at tale om.

Schweizeren skruede hårdt bolden forbi en sprællende Edouard Mendy.

Granit Xhaka hamrer sit frispark i kassen fra etparogtyve meter. Foto: REUTERS/Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Chelsea-keeperen var lige så chanceløs, da 19-årige Bukayo Saka ti minutter efter pausen slog noget, der kunne mistænkes for at være et indlæg mod bageste stolpe.

Via netop den stolpe strøg bolden i nettet, og så var scenen for alvor sat for den sensation, som stillingen dokumenterede, at der var tale om.

Bukayo Saka fejrer sit mål til 3-0 for Arsenal. Foto: REUTERS/Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Arsenal fik ny luft til bunden, og det samme gjorde Arteta vel til en eventuel fyring, mens Chelsea tabte terræn i den tætte top.

Det var nemlig for sent, at Chelsea satte slutspurten ind. Første var det Tammy Abraham, der med en lidt aparte brystkasse-kasse reducerede i det 86. minut, før Jorginho såmænd brændte et straffespark i det 90. minut..

