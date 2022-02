Genialt! Chelsea-finte snød modstanderen

Palmeiras-spillerne gjorde, hvad der desværre er gået hen og blevet en trend i disse år i topfodbold: De forsøgte at genere den mand, der skulle sparke straffesparket mod dem.

Der blev skubbet, snakket, hånet, irriteret, skubbet lidt mere og nok også hvæset et par ukvemsord.

Alt sammen rettet mod César Azpilicueta, der skulle sparke straffesparket i VM-finalen for klubhold lørdag aften. I det 117. minut ved stillingen 1-1.

Eller sagt med andre ord: Kunne sydamerikanerne hyle den rutinerede spanier ud af den, var der måske en mulighed for, at kampen kunne fortsætte til straffesparkskonkurrencen.

Så Palmeiras-drengene gav den gas. Selv deres målmand, Weverton, deltog.

For det var Azpilicueta, der bar rundt på bolden. Så det måtte jo være ham, der skulle sparke, syntes overbevisningen i den sydamerikanske lejr at være.

Aber nein! Ikke mange græsstrå derfra, gik tyske Kai Havertz rundt og tog nogle dybe indåndinger. For det var ham, der skulle sparke.

'Selvfølgelig scorede Kai'

Da brasilianerne følte, at de havde gjort nok, gik Azpilicueta hen og gav bolden til sin unge kollega, der bankede bolden i mål til 2-1.

Og det var helt bevidst, fortalte Azpilicueta efter kampen, som Chelsea vandt…2-1.

- Jeg forventede, at Palmeiras-spillerne ville omringe ham, der skulle sparke. Jeg havde derfor fortalte Kai, at han skulle sparke. Jeg prøvede bare at fjerne presset fra ham, så han kunne bevare roen. Men tre minutter igen, er det vigtigt. Og det virkede!, jublede Chelsea-anføreren til The 5th Stand, en Chelsea-app efter kampen.

- Selvfølgelig scorede Kai. Han scorede i Champions League-finalen, og han scorede i aften. Jeg er så glad på hans vegne, kom det.

