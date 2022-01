Gerrard blæst bagover af danske Johan

Johan Lange har siden sommeren 2020 været sportsdirektør for Aston Villa, hvor den 42-årige dansker har fået stillet voldsomt store summer til rådighed i Birmingham-klubbens jagt på europæisk fodbold.

Omtrent 1,7 mia. kr. har Aston Villa brugt siden Johan Langes ankomst for halvandet år siden, og Tipsbladet har derfor taget en snak med den engelske journalist Ashley Preece, der er Aston Villa-korrespondent for avisen Birmingham Mail, for at få et indblik i, hvilken effekt ansættelsen af Johan Lange har haft.

- Han har gjort en kæmpe forskel, siden han erstattede Jesus Garcia Pitarch i juli 2020. Langes succes er blevet understreget gennem indkøbene af Matty Cash, Emiliano Martinez, Ollie Watkins og Emiliano Buendia, hvor især sidstnævnte har vist rigtig god form efter sit 33 mio. pund-skifte sidste sommer (omtrent 293 mio. kr., red.).

Villas transferstrategi har forbedret sig dramatisk under den tidligere FC København-mand, der i høj grad gør brug af statistik og tal, lyder det således fra Ashley Preece.

- Steven Gerrard blev angiveligt blæst bagover af Langes metoder under deres transferdiskussioner. Lange er i den grad en skarp type, og han er en person, som Aston Villas CEO, Christian Purslow, læner sig op ad.

Ifølge Ashley Preece er det indtil videre indkøbet af Emiliano Martinez, der er Johan Langes største bedrift som Aston Villa-sportsdirektør.

- Langes arbejde har været rimeligt stærkt indtil videre, må man sige. Villa har klaret sig godt videre, efter at man mistede 100 millioner pund-manden Jack Grealish. Og lige siden Langes første transfervindue har det været den ene succeshistorie efter den anden. Langes største bedrift er nok indkøbet af Emiliano Martinez til 20 mio. pund (177 mio. kr., red.).

- Sikke et indkøb, lyder det således fra Preece.

Har fingeren på pulsen

Det er dog ikke kun igennem transfers, at Johan Lange har imponeret i Aston Villa. Danskeren har således haft indflydelse på Birmingham-klubbens filosofi hele vejen ned på klubbens ungdomsakademi.

- Lange har fingeren på pulsen hele vejen ned igennem alle hold, fra U18-holdet, U23-holdet og førsteholdet. Han hjælper også kvindeholdet med rekruttering, mens han også er mellemmand mellem cheftræner og spiller, når det kommer til forlængelser. I forhold til akademiet, så har Villa investeret millioner i at forbedre klubbens talenter, hvilket blev understreget af, at klubben i sidste sæson vandt FA Youth Cup ved at slå Liverpool i finalen, siger Ashley Preece således.

Aston Villa ligger i øjeblikket på 11. pladsen i Premier League-tabellen, og derfor er det selvfølgelig oplagt at spørge, om klubben i skrivende stund har fået nok ud af de mange millioner, som man har brugt på transfermarkedet.

- I forhold til investeringer, så har vi stadig ikke set 30 millioner pund-manden Leon Bailey for alvor vise, hvad han er i stand til, da han har været plaget af skader. Danny Ings, hentet for et beløb, der kan stige til 30 mio. pund (266 milo. kr., red.), ser indtil videre også tvivlsom ud. Den handel var angiveligt en Purslow-beslutning efter salget af Grealish, siger Ashley Preece.

- Men hvis du ser på Cash for 14 mio. pund (124 mio. kr., red.), Martinez for 20 mio. pund [177 millioner kroner, red.], Watkins for 28 millioner pund (248 mio. kr., red.), Lucas Digne for 25 mio. pund (222 mio. kr., red.) og nu Buendia, der er begyndt at vise sine kvaliteter, så er der meget at rose ved de handler, der er blevet gennemført i løbet af de seneste fire transfervinduer. Der forventes at komme yderligere én eller to forstærkninger mere i denne måned.

Klar målsætning om europæisk fodbold

Aston Villa sagde i sommer farvel til holdets helt store stjerne, Jack Grealish, der blev solgt til Manchester City for 870 mio. kr. Dermed ventede der Johan Lange og kompagni en stor opgave med at bruge pengene fra Grealish-salget bedst muligt.

- Som Purslow sagde, så valgte man at erstatte Grealish med tre spillere: Bailey (fart), Ings (afslutter) og Buendia (kreativitet). Alle de tre indkøb mangler stadig at slå igennem, omend Buendia er begyndt at vise lovende ting med endnu en fornem præstation i weekenden. Jeg tror, at Grealish-salget har hjulpet Villa til i højere grad at blive et hold og en enhed, hvor tilgangen tidligere var 'giv bolden til Grealish, så klarer han resten', hvis man kan sige det sådan.

Aston Villa har altså brugt omtrent 1,7 mia. kr. på nye spillere under Johan Lange, og selvom Grealish-salget også indbragte mange penge, så er der ingen tvivl om, at de mange indkøb betyder, at forventningerne er store.

- Selvfølgelig skruer det forventningsniveauet op. Aston Villa vil have europæisk fodbold tilbage på Villa Park senest til næste sommer. Gerrard vil nu få en reel mulighed for at bringe Villa tilbage i top-syv mellem nu og maj, men det ser ud til at blive en vanskelig opgave. Villa vil bruge mange penge til sommer, med en målsætning om at kvalificere sig til europæisk fodbold i maj 2023.

Inden skiftet til Aston Villa var Johan Lange teknisk direktør i FC København, og danskeren var også assistent for Ståle Solbakken, da nordmanden tilbage i 2012 var cheftræner for Wolverhampton.