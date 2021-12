Gerrard indrømmer efter Schmeichel-episode

Sommetider kan trænere mene, at de kender fodboldloven ganske godt, mens fjerdedommerne ikke altid er af helt samme overbevisning.

Og så hjælper det da heller ikke på det, at pulsen galoperer løs under de 90 minutter.

I søndagens Premier League-kamp mellem Aston Villa og Leicester havde hjemmeholdet bolden i nettet lige inden pausen, men efter VAR-gennemsyn blev scoringen underkendt af dommer Michael Oliver

Kasper Schmeichel havde den ene hånd på bolden, mens den også havde kontakt med græsset.

Den langsomme gengivelse under VAR-tjekket viste tydeligt, at Schmeichel havde den ene hånd på bolden, mens den ligger på græsset. Screenshot: TV3 Sport

I første omgang forstod Villa-manager Steven Gerrard ikke, hvorfor han ikke kunne gå til pausen med en 2-1-føring, men efterfølgende er han blevet klogere.

- Jeg var frustreret, da det skete, fordi jeg ikke var sikker på, at målmanden havde den helt under kontrol.

- Jeg tror, at det er reglen, men nu har dommeren forklaret, hvorfor det blev underkendt, så den ligger på mig, fordi jeg ikke kendte reglerne, sagde Villa-manageren efter sejren til BBC Sport.

Schmeichel var ikke i tvivl om, at målet skulle annulleres.

- Der var tydeligt frispark. Jeg er faktisk virkelig overrasket over, at han havde brug for VAR for at give det.

- Han smadrede min hånd. Min tommelfinger er følelsesløs i øjeblikket, sagde danskeren efter kampen til Sky Sports, og forklarede, at han måske skal scannes.

Det underkendte mål fik ikke betydning for Gerrard og Villa.

Ezri Konsa scorede for anden gang i kampen efter pausen, og Villa slog dermed Leicester og Schmeichel med 2-1.

De tre point betyder, at Villa ligger 10'er i Premier League med lige så mange point som Leicester, men med en bedre målscore. Næste kamp for Villa er på Anfield mod Gerrards tidligere klub, Liverpool.

--------- SPLIT ELEMENT ---------