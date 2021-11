Gerrard ny mand i spidsen for Aston Villa

Steven Gerrard skal være ny cheftræner for Aston Villa, der ligger nummer 16 i Premier League.

Den danske landstræner, Kasper Hjulmand, blev af Sky Sports kortvarligt nævnt som mulighed for den trængte klub, men de valgte i stedet at gå med den tidligere Liverpool-kæmpe, der siden 2018 succesrigt har været manden med ansvaret i skotske Rangers.

- Aston villa er rig på historie og traditioner i engelsk fodbold, og jeg er meget stolt over at blive klubbens nye cheftræner, siger Gerrard.

Tidligere var det fremme, at klubben ville betale omkring 26 millioner for at få Gerrard fri af Rangers-aftalen.

- Jeg vil udtrykke min taknemmelighed over for alle i Glasgow Rangers, for de gav mig muligheden at være i spidsen for en ikonisk fodboldklub. Det vil altid have en plads i mit hjerte, at jeg kunne hjælpe dem til den 55. ligatitel.

41-årige Gerrard har været træner på Liverpools ungdomsakademi, før han fik chancen mod nord, og det lykkedes ham til stor jubel at skaffe det første mesterskab til Rangers i ti år. Endda med rekordmange point.

Aston Villa har tabt de fem seneste kampe, hvilket fik Dean Smith fyret i søndags, og nu skal Gerrard så forsøge at få klubben væk fra nedrykningsfaren, der lurer blot to point fra holdets uimponerende total.

Aftalen løber i til sommeren 2025.

Det sagde han ikke i DR-udsendelse