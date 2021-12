Gerrard om hjemkomst til Anfield: Jeg prioriterer Villas fans

Ikke så meget som et smil eller et vink til sine gamle fans på The Kop blev det til, da Steven Gerrard lørdag vendte tilbage til Liverpool som manager for Aston Villa.

Liverpool-legenden blev ellers mødt af brølende klapsalver fra hjemmepublikummet, da han trådte ud af tunnelen på Anfield før kampen, men en fokuseret og professionel Gerrard gav den flotte gestus minimal anerkendelse.

Også efter sit holds 0-1-nederlag sørgede Gerrard for at reservere sin opmærksomhed til udeholdets fans trods nye hyldester fra lægterne, hvilket var helt bevidst. Det siger han efter kampen.

- Jeg prioriterer støtten fra Aston Villas fans.

- Når man kommer ind i Premier League, er man nødt til at indse, at man kommer til at opleve de her følelsesladede dage, men jeg forsøgte at fokusere på Aston Villa og sørgede for, at det var min prioritet, siger Gerrard.

'Gerrard har gjort det helt rigtige, hvis han en dag vil tilbage til Liverpool'.

Den 41-årige brite kommer selv fra Liverpool og nåede i sin tid som spiller at repræsentere barndomsklubben over 700 gange med stor succes til følge.

Han forlod klubben i 2015 og blev siden manager for skotske Rangers, inden han i sidste måned overtog roret i Aston Villa.

Mange forventer, at han en dag skal stå i spidsen for Liverpool, men efter kampen lørdag var Gerrard mest interesseret i at snakke om det straffespark til Mohamed Salah, der afgjorde kampen, og som Aston Villa-manageren mener, var et tyndt et af slagsen.

- Jeg synes, at Liverpool var bedre i forhold til det overordnede spil. Deres spillestil var bedre end vores, men vi gjorde det så godt med at dæmme op for dem i lange perioder.

- I sidste ende blev kampen afgjort på et straffespark. Der var to straffesparksituationer i kampen. Liverpool fik deres, men hvis du ser på den situation, så begår Salah frispark på (Tyrone, red.) Mings først, siger Gerrard.

Liverpool fastholder med sejren andenpladsen i Premier League. Aston Villa og Steven Gerrard ligger nummer 12.