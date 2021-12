Gerrard ramt af corona: Misser to kampe

Aston Villas cheftræner Steven Gerrard er blevet ramt af coronavirus, og derfor kan han ikke være med i klubbens to kommende kampe i Premier League.

Det melder klubbens ud på dens hjemmeside.

Her vil der være tale om kampene mod Chelsea og Leeds for Aston Villa, hvor Gerrard altså ikke vil være til stede. I stedet vil han bruge den kommende tid på at være i isolation efter at være testet positiv.

På det seneste har man været nødt til at udsætte en række kampe, og i søndagens traditionsrige Boxing Day-kampe er der tre kampe udsat, ligesom en del andre opgør i de øvrige engelske række er det samme.

Aston Villas kamp står dog stadig til at skulle spilles klokken 18.30.

Liverpool-legenden Gerrard har, før han blev ramt af corona, været ude og ytre sin bekymring for spillerne.