Getafe gaflede Greenwood: 'Han er uskyldig som du og jeg'

Mason Greenwood fik sparket i Manchester United.

Det gjorde han som følge af anklager dødstrusler, vold og voldtægtsforsøg mod sin kæreste, Harriet Robson.

Men tidligere på året blev anklagerne droppet, trods vilde beviser, og derfor valgte La Liga-klubben Getafe at samle ham op.

Og nu har mediet The Athletic opsamlet en kommentar fra klubben, som står i stærk kontrast til den besked, Manchester United gav Greenwood.

'Vi vil ikke gå ind i efterforskningen. Det er blevet gjort, og han er uskyldig ligesom du og jeg. Øjeblikket, vi så, at han var uskyldig, havde vi ikke mere at sige,' lød det fra en talsperson i klubben.

Og så alligevel.

I forbindelse med Getafes kamp mod Real Madrid i weekenden udtalte klubbens cheftræner, José Bordalas, sig om sagen.

- Det er en meget skrøbelig situation. Alle ved, hvad der skete, og de rigtige myndigheder tog sig af sagen.

- Men alle ved også, hvordan det endte. Han blev ikke dømt. Han er en fodboldspiller på det højeste niveau, og han ankommer til Getafe med høj entusiasme.

- Getafe sætter et forfærdeligt eksempel

At Getafe hentede den 21-årige angriber har, ikke så overraskende, kastet flere reaktioner af sig.

Heriblandt 'Fundación Ana Bella', en forening mod vold mod kvinder, har udtalt sig yderst kritisk om klubben i kølvandet på, at de har hentet angriberen.

- De skulle aldrig have hentet ham, og de burde omgøre deres beslutning med det samme, siger Ana Bella Estevez til Mirror.

- Hvis du er en offentlig organisation som Getafe, er der ingen undskyldning for at tage et neutralt ståsted omkring vold mod kvinder. Du skal tage et moralt ansvar, lyder det.

Kan sparke ham ud med øjeblikkelig virkning

Den kontroversielle angriber er udlejet fra United til Getafe på en aftale, som inkluderer en klausul, hvor klubben kvit og frit kan afslutte lejemålet, hvis de er utilfredse med ham.

Manchester United har meldt ud, at Greenwood ikke kommer til at spille for klubben igen, men de ejer ham stadig, og spilleren har kontrakt i klubben indtil 2025.

På den måde kan United stadig sælge spilleren og få penge for ham, hvis de skulle ønske det.