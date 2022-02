Gigant dropper stjerne

Nike har lagt Mason Greenwood på is i kølvandet på anklagerne om voldtægt og grov partnervold

Reaktionerne er faldet prompte, efter at Manchester United-stjernen Mason Greenwoods tidligere kæreste Harriet Robson søndag på sociale medier delte billeder og lydfiler, der tilsyneladende dokumenterer fodboldspillerens grove overgreb.

Allerede søndag blev Greenwood anholdt af Greater Manchester Police: Manchester United har suspenderet ham, mens en række af holdkammeraterne i Manchester United har lagt ham på is.

Det kan du læse mere om her: United-stjernens fald: Nu gider Ronaldo ikke mere

Nu falder hammeren også fra tøjgiganten Nike, der er sponsor for den fængslede angriber.

Mandag meddeler den amerikanske virksomhed således, at Mason Greenwood er lagt på is. Det skriver en lang række medier, heriblandt Manchester Evening News.

'Vi har suspenderet vores samarbejde med Mason Greenwood. Vi er dybt bekymrede over de alarmerende beskyldninger, og vil fortsat overvåge sagen tæt', lyder det fra Nike, der altså endnu ikke har revet kontrakten over, men suspenderet sponsoratet på ubestemt tid.

Imens sidder Mason Greenwood fortsat bag tremmer, fordi ordensmagten mandag blev bevilliget yderligere tid til efterforskningen.

På de voldsomme billeder, Harriet Robson delte på Instagram søndag, kunne man se hende smurt ind i blod, mens andre billeder dokumenterede sår og blå mærker ledsaget af teksten, 'Til alle, der vil vide, hvad Mason Greenwood faktisk gør ved mig'.

En lydfil, der siden er blevet slettet sammen med billederne, afslører en ung mand, der bliver kaldt 'Mason', der angiveligt begår et seksuelt overgreb mod Robson.

Mason Greenwood er noteret for 129 kampe for Manchester United og en enkelt landskamp for England.