Gigant-handlen på plads - stjernerne bytter klub

Skiftet, som alle taler om, er blevet en realitet.

Alexis Sánchez og Henrikh Mkhitaryan bytter klub, så chileneren forlader Arsenal og tager til Manchester United, mens den armenske stjerne tager den modsatte tur.

Det bekræfter begge klubber på deres respektive hjemmesider.

Og det går ikke stille for sig.

På Twitter præsenterer Manchester United således den musikalske Sánchez, der på flygel spiller 'Glory, Glory Man. United', mens han i et andet klip tager United-trøjen over hovedet og spankulerer ind på Old Trafford.

- Jeg er lykkelig over at komme til en af verdens største klubber. Jeg har haft tre og et halvt vidunderlige år i Arsenal og vil tage mange positive minder med med mig af klubben og af fansene.

- Muligheden for at spille på dette historiske stadion og at arbejde sammen med José Mourinho var noget, jeg ikke kunne afslå. Jeg er meget stolt over at være den første chilener, der kan spille for Manchester United, og jeg håber at kunne vise vore fans verden rundt hvorfor klubben ønskede mig hertil, siger Sánchez til Manchester Uniteds hjemmeside.

Henrikh Mkhitaryan forlader José Mourinho og Manchester United. Foto: All Over Press

Arsenals præsentation af Henrikh Mkhitaryan er mere afdæmpet. Han nøjes med at slå sig på brystet, hvor Arsenals berømte 'Gunners'-logo sidder:

Love that, @HenrikhMkh - we're delighted to have you here pic.twitter.com/PDABMfhsNx — Arsenal FC (@Arsenal) January 22, 2018

- Jeg er meget glad for at kunne afslutte denne handel, og jeg er rigtig glad for at være her. Det er en drøm, der går i opfyldelse, for jeg har altid drømt om at spille for Arsenal. Og nu, da jeg er her, vil jeg gøre mit bedste for, at klubben kan skrive historie, siger han til Arsenals hjemmeside.

Ud over Henrikh Mkhitaryan skal Manchester United betale et indtil nu ukendt - men formentlig ganske stort - beløb til Arsenal for Alexis Sánchez, der af engelske medier skønnes til at blive den bedst betalte spiller i Premier League med en ugeløn på 500.000 pund (4,225 millioner kroner).

