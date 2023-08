Giganter i krig: Vil smadre egen transfer-rekord

Liverpool er desperate, men Chelsea fører kampen.

Og hvilken kamp er det så, vi snakker om?

Det er kampen om Brighton & Hove Albions guldfugl Moisés Caicedo, der har slået sit navn fast som et af de største midtbanetalenter i verden.

Den 21-årige ecuadorianer har været jagtet af stort set alle de store engelske klubber, og nu ligner det, at det bliver en kamp mellem Liverpool og Chelsea.

'The Blues' fra London fører lige nu kapløbet, og ifølge Sky Sports er midtbanespilleren i London i disse dage.

Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Lurer i kulissen

Hvis Chelsea og Caicedo ikke bliver enige, er Liverpool klar til at slå klubbens transferrekord for at tilknytte sig landsholdsspilleren.

Brighton vil nemlig have 100 millioner pund, svarende til 860 millioner kroner for Caicedo, og det er noget mere ned Liverpool betalte for Darwin Nunez sidste sommer, som kostede Merseyside-klubben 65 millioner pund uden bonusser, svarende til 560 millioner kroner.

Grunden til, at Liverpool pludselig har meldt sig ind i kampen om Caicedo er også Chelseas skyld.

Begge klubber jagter nemlig også Southampton-talentet Romeo Lavia, som koster 430 millioner kroner.

Det har Liverpool dog ikke ville betale, og nu er Chelsea kommet ind fra højre og overbudt 'The Reds'.

Jürgen Klopp og resten af Liverpool-holdet mangler desperat en ny midtbanespiller, efter klubben har solgt både Jordan Henderson og Fabinho, mens James Milners kontrakt er udløbet.

De to storklubber møder hinanden i første runde af Premier League på søndag, men man må i den grad sige, at kampen allerede er startet mellem de to klubber uden for banen.