Gigantisk sensation: Frank klasker City

Danskerklubben Brentford leverede lørdag en af sæsonens største sensationer ved at slå Manchester City 2-1 på udebane.

Thomas Franks tropper scorede sejrsmålet dybt inde i overtiden.

Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

Thomas Frank jubler over sejrsmålet. Foto: CRAIG BROUGH/Ritzau Scanpix

Brentford kom allerede foran 1-0 tidligt i første halvleg, inden Phil Foden udlignede for hjemmeholdet i første halvlegs tillægstid.

Manchester City jagtede sejren desperat til sidst, og så slog Brentford kontra, hvor topscorer Ivan Toney kunne sikre tre point med sit andet mål i kampen.

Flere danskere var involveret i sejren. Mathias Zanka spillede hele kampen i det centrale forsvar, mens Mads Roerslev spillede højre wingback. Zanka håber formentlig, at Kasper Hjulmand så med, for der er stadig mulighed for, at landstræneren vil hive en ekstra stopper ind i truppen - og her er netop Zanka og Jannik Vestergaard de bedste bud.

Mathias Zanka Jørgensen spillede hele kampen i forsvaret. Foto: Tim Keeton/Ritzau Scanpix

Mathias Jensen spillede ligeledes hele kampen centralt på midtbanen og fik selskab af Christian Nørgaard, der blev skiftet ind efter en time og dermed ligner en sikker mand i Kasper Hjulmands VM-trup, som udtages senest søndag aften. Der er fortsat fem pladser i spil.

Sejren sender Brentford op på tiendepladsen i Premier League, mens Manchester City taber et vigtigt skridt i mesterskabskampen. De er nu to point efter Arsenal, som endda har en kamp i hånden.

