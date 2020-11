Gigantisk VAR-drama

VAR-marginalerne var ikke med Liverpool i udekampen mod Brighton, som endte med at få 1-1

Hverken skadessituationen eller VAR-systemet var med Liverpool i lørdagens udekamp mod Brighton, og mestrene endte med at miste point, da Brighton udlignede til 1-1 på straffespark i overtiden.

Liverpool kommer alligevel på førstepladsen, men kun med et enkelt points afstand til de nærmeste forfølgere, mens Brighton nu har seks point til nedrykningsstregen.

Selv om Liverpool var i teten spillemæssigt, var det hjemmeholdet, som var farligst i kampens indledning.

Efter ti minutters spil blev Liverpools skadeplagede forsvar udstillet første gang, da en aflevering i dybden gav Aaron Connolly en friløber.

Hans flade afslutning blev dog overplaceret en smule ved den ene stolperod, og Jürgen Klopp kunne ånde lettet op ude på sidelinjen.

Den advarsel fik imidlertid ikke strammet op i bagkæden hos gæsterne, og mindre end ti minutter senere var den gal igen.

Connolly slap fri i feltet, men denne gang fik han ikke lov til at afslutte selv, da Neco Williams begik et klodset straffespark.

Desværre for Brighton havde normalt træfsikre Neal Maupay ladet sig inspirere af netop Connollys afslutning ti minutter tidligere. Maupay sparkede bolden fladt forbi fra de 11 meters afstand.

Med lidt over ti minutter til pause troede Mohamed Salah, at han havde givet mestrene føringen, da han omsatte en friløber.

Her gjorde han dog regning uden VAR-systemets millimeterdemokrati. Hvad der lignede en tåspids på egypteren var for langt fremme, målet blev annulleret, og holdene gik til pause med 0-0.

Liverpool havde på ingen måde imponeret spillemæssigt, men holdet har individuel kvalitet, og den slags kan give tre point selv på dårlige dage.

Diogo Jota har været en gedigen succeshistorie siden ankomsten til mestrene forud for denne sæson, og han beviste igen sit værd efter en times spil.

Et fint opspil endte hos Jota på kanten af feltet. Han tog et træk forbi en modstander, og med en flad afslutning gjorde han det til 1-0.

Otte minutter før tid faldt afgørelsen. Troede Liverpool. Sadio Mané steg til vejrs og headede et frisparksindlæg i kassen, men igen stemplede Var ind i kampen. Og igen med skidt nyt for Liverpool.

Mané var offside, som Salah var i første halvleg, og Brighton skulle stadig bare bruge et enkelt lykketræf til at skrabe et point hjem.

Det lykketræf kom på tærsklen til tillægstiden, og igen var VAR-dommerne på hjemmeholdets side.

Andy Robertson fik sparket Danny Welbeck over foden i feltet, og efter et par minutters gennemsyn ude i VAR-rummet, pegede dommeren igen på pletten.

Pascal Gross fik chancen for at sikre det ene point, og det gjorde han med et hårdt spark midt i målet.

