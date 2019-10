Gik amok i telefonen: - Jeg skal dræbe dig

Da Sven-Göran Eriksson var landstræner for England, måtte manageren ifølge The Times lægge ører til verbale angreb fra Sir Alex Ferguson. Op til VM i 2006 gik det ekstra vildt for sig, fortæller svenskeren

Sir Alex Ferguson har altid været en mand, der gik lige til sagen. Og nogle gange lige over stregen.

Gennem manager-legendens karriere er voldsomme gloser - og mindst én fodboldstøvle - fløjet gennem luften.

Han dyrkede en unik vindermentalitet i Manchester United, hvor han var berygtet, men også beskyttede sine spillere grundet en karismatisk ledelsesstil. Han værnede om United-familien.

Den forsamling har den tidligere engelske landstræner Sven-Göran Eriksson aldrig været del af. Det fik han tydeligt at mærke op til VM-slutrunden i 2006.

Her havde Eriksson udtaget Wayne Rooney, selv om den daværende United-stjerne var rendt ind i en skade bare seks uger inden turneringens start.

Slutrunden i Tyskland hang i en tynd tråd, men Eriksson løb risikoen. Til Fergusons store frustration.

Det fortæller den pensionerede svensker i et stort interview med TheTimes, som blandt andre norske Dagbladet citerer.

Fortællingen lyder, at Ferguson fra tid til anden ringede til Eriksson. Altid før klokken 7 om morgenen. Og altid uden at sige goddag. Det var lige på og hårdt, påpeger Eriksson.

Wayne Rooney var en vigtig mand for både United og England i mange år. Foto: Finn Frandsen/POLFOTO

Den kontante stil kendetegnede Sir Alex Ferguson, som skabte utrolige resultater i United. Foto: Scott Heppell

Efter Rooney blev udtaget, gik det ekstra hårdt for sig i telefonen, da Eriksson havde Ferguson i røret ...

- Han sagde: 'Jeg skal dræbe dig, du er færdig'. Men jeg repræsenterede England, og jeg måtte bare stå for udtagelsen. Der var aldrig nogen pointe, når Ferguson ringede. Han skreg bare. Så jeg sagde: 'Alex, jeg tager Rooney med. Hav en god ferie', siger Eriksson.

Som sagt, så gjort. Rooney kom med til VM og spillede også en hovedrolle.

Desværre for England og Eriksson var det i negativ forstand. Angriberen fik rødt kort i kvartfinale-nederlaget til Portugal, da han midtvejs i anden halvleg stemplede Ricardo Carvalho.

Eriksson har over for magasinet talkSPORT senere påpeget, at England kunne være gået hele vejen ved VM, hvis Rooney havde undgået at se rødt.

- Havde han været på banen i alle 90 minutter, hvem havde så vidst, hvad der kunne være sket? spørger Eriksson i interviewet.

- Det var et lavpunkt for ham (Rooney, red.) og mig. I 2006 troede vi alle, at vi havde en chance for at nå finalen og måske endda vinde den. Når jeg siger vi, mener jeg spillerne, staben og mig selv. Vi var overbevist om, at der ikke var noget bedre hold end England ved det VM.

Men det var der. Få dage efter det engelske exit blev VM vundet af Italien, der slog Frankrig i finalen efter straffespark.

