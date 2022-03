Gjorde han virkelig det?

Det er de færreste Premier League-trænere, der er som Thomas Frank.

Og måske er det derfor, at den danske træner er blevet utrolig vellidt i England.

Efter Brentford lørdag havde slået bundholdet Burnley med 2-0, overraskede den danske træner det meste af den fremmødte presse, da han tråde ind i presserummet med et stykke pepperonipizza i hånden.

Det skriver den engelske journalist Jay Harris, der følger Brentford tæt for The Athletic.

Efter at have tygget af munden fortalte den danske træner, at han var meget glad for sejren. Og ikke mindst for Christian Eriksens flotte oplæg.

Artiklen fortsætter under billedet...

Thomas Frank fejrede Christian Eriksens assist med en lille haps. Foto: Ritzau Scanpix

- Vi har tidligere stået i situationer, hvor vi har manglet den sidste kvalitet. Det har vi fået nu. Christian var rolig, og han lavede et fremragende indlæg med sin dårlige fod, sagde han og fortsatte:

- Alle sejre i Premier League er vigtige. Det er en svær lige at vinde i. Og derfor er vi meget glade for at have fået to sejre i træk. Nu skal vi bygge videre.

Historisk: Nu har Ronaldo scoret mest af alle nogensinde

Du ringer bare Hjulmand