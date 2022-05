Glad Eriksen: Jeg modbeviste Laudrup

Christian Eriksen har efter sit comeback til fodbolden givet et klart svar på de spørgsmålstegn, som der kunne være ved, hvordan han ville klare sig. Det har gjort sig gældende både på landsholdet og for klubholdet Brentford.

Men for Eriksen selv var der ikke nogen grund til tvivl. Det fortæller han i et interview med TV3 Sport.

- Selvfølgelig var jeg bekymret for at tage til en klub, hvor vi lå der, hvor jeg kom. Hvor vi skulle decideret kæmpe for at undgå nedrykning. Jeg var ikke så bekymret for, om jeg selv skulle falde til i spillet og egentlig spille på holdet, siger han og fortsætter:

- Det gik måske endda hurtigere, end jeg havde forventet. Men det kan jeg jo så takke min fysiske træner for, at der ikke gik så lang tid. Og så til træner Thomas for at lade mig spille, lyder det fra Christian Eriksen.

Han havde da også bemærket, at der var en del forudsigelser og opmærksomhed på ham forud for comebacket - og så var det godt at vise, hvordan det så ud for ham. En af tvivlerne var legenden Michael Laudrup, som ikke var sikker på, hvorvidt Eriksen kunne komme ind at præge spillemæssigt.

- Der var en masse skriverier om de forskellige ting, og der var en mange meninger og bud som mister Laudrup her. Selvfølgelig er jeg da glad for at kunne modbevise ham om, at det nok skulle blive en succes, fortæller Brentford-stjernen.

Eriksen har kontraktudløb med Brentford efter denne sæson, og han har også givet et hint om fremtiden ved at sige, at han gerne vil spille i Champions League.

