Glad Haaland: Det er dét, City gør!

Efter 3-1-sejren over Arsenal skal Manchester City udvise stabilitet og god form for at holde sig øverst i tabellen i Premier League.

Det siger Erling Haaland, der onsdag aften på Emirates cementerede sejren med 3-1-målet.

- Jeg er så glad, siger Haaland til Amazon Prime.

- Vi havde brug for denne her, tilføjer han om sejren, der vippede Arsenal af førstepladsen for første gang siden november.

Haalands mål var hans 26. ligamål i optræden nummer 22.

- Nu skal vi ind i en stime, for det er det, Man City gør, siger nordmanden.

Erling Haaland er i gang med sin første sæson i Premier League, mens mange af hans holdkammerater har været med de seneste fem år, hvor City har vundet fire mesterskaber.

Arsenal vandt sidst Premier League i sæsonen 2003/2004.

- De (Arsenal, red.) har været det bedste hold i denne sæson, så at spille mod dem på deres hjemmebane er ikke nemt, og vi fik tre vigtige point, siger Haaland.

Manchester City-manager Pep Guardiola beskriver sit holds præstation i første halvleg som 'frygtelig', men roser, hvordan gæsterne formåede at komme igen efter pausen.

City fører Premier League på en bedre målscore end Arsenal. Begge hold har 51 point. Arsenal har dog en udsat hjemmekamp mod Everton om to uger til gode.

- De har en kamp i baghånden, så jeg betragter dem som førerholdet. Men samtidig kunne vi for to uger siden have været otte, ni eller ti point bagefter, og nu er vi her, siger Pep Guardiola.

- I første halvleg var de meget bedre end os. Vores anden halvleg var meget bedre. I pausen sagde vi til hinanden, at vi ikke spiller. Vi forsvarer bare, fordi de er så gode.

- Men vi burde være mere aktive, og anden halvleg var fremragende, siger han.

Manchester City har hidtil spillet 23 kampe i Premier League i denne sæson, mens Arsenal har spillet 22. Hvert hold spiller i alt 38 kampe.