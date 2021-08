- Glem guldet, hvis Kane skifter

Gary Neville mener, at Manchester United skal gå benhårdt efter Harry Kane, for ellers bliver det en ny guldalder for Manchester City

Manchester City har vundet Premier League fire gange, siden Manchester United vandt ligaen under Alex Fergusons ledelse i 2013.

Nu råber Manchester United-legenden Gary Neville sin gamle klub op og slår fast, at det altså er nu, de skal være vågne på transfermarkedet, for ellers vil Harry Kane sende mere guld i retning af City.

- Chelsea har købt Lukaku, City er efter Kane og fik Graelish, og vi fik Sancho og Varane, og de er gode indkøb, men jeg synes ikke, at det er nok, siger Neville i Daily Mail.

- Jeg ville gå all-in for at hente Kane til Old Trafford. All-in. Hvis City er ved at købe Kane, hvorfor kan vi så ikke få ham? Vi kan godt konkurrere her, siger Neville.

Kane til City eller United. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Gary Neville var en stærk højreback for Manchester United for 20 år siden, men nu er han ekspert på engelsk tv. Foto: Simon Bellis/Ritzau Scanpix

Senest er det kommet frem, at Manchester City har hævet buddet til 1,3 milliarder kroner for Kane i Tottenham.

- Sidste år sagde vi, at vi havde brug for en angriber, en højrekant og en midterforsvarer. Hvis vi får Sancho, Varane og Kane, er der en stor chance for at vinde guldet.

- Hvis Kane skifter til City, så kan Manchester United glemme at vinde ligaen. Bare glemme det.

- Hvis Kane kommer til Manchester United, så er der 25 mål til holdet. Det er guld. Kane er guld. Faktum. Fem år med absolut guldglans. Det er én spiller, det er Harry Kane, siger Neville.

Manchester United blev nummer to i sidste sæson, men topscorer var den offensive midtbanespiller Bruno Fernandes, mens angriberne ikke rigtigt slog til.

I lørdagens sæsonpremiere scorede United dog fem gange efter hattrick fra Bruno Fernandes og en enkelt scoring af den unge angriber Mason Greenwood.

Harry Kane sad pudsigt nok ude, da Tottenham søndag i premieren slog Manchester City i en kamp, der kunne være blevet den 28-årige angribers afskedskamp.

Skulle Kane skifte for 1,3 milliarder kroner, vil han blive verdens tredjedyreste spiller efter Neymar og Kylian Mbappé.

Sidste uge lød det, at Kane var udeblevet fra træning, men her måtte Kane til sidst selv ud og fortælle sandheden.