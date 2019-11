Gnider i såret i ny bog: Deres gråd var det hele værd

Vincent Kompany fortæller i ny bog, hvordan det var prikken over i'et, at Liverpool troede de havde vundet mesterskabet i sidste sæson, inden Manchester City løb fra dem i titelkampen

I sin nye bog 'Treble Triumph' fortæller Manchester City-legenden Vincent Kompany om, hvordan Liverpools tårer gjorde mesterskabssejren ekstra sød.

Det skriver The Sun, som har fået et uddrag af belgierens bog,

Manchester City skulle bruge hele 14 sejre i træk for at sikre sig det engelske mesterskab foran Liverpool i sidste sæson. Sidste års sølvvindere har ikke vundet det engelske mesterskab i 29 år, hvorfor titlen i den grad ville falde på et tørt sted.

I den afgørende runde så det dog ud til, at den lange tørkeperiode endelig skulle viskes væk, da Brighton mod al forventning kunne bringe sig foran 1-0 mod Vincent Kompanys Manchester City. Liverpool var selv for længst kommet foran mod Wolverhampton. De ville derfor, med et pointtab hos City, kunne lade sig krone som engelske mestre.

Liverpool-fans i jubel efter Brightons mål mod Manchester City. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Glædestårer på Anfield

Efter Brightons mål var Liverpools hjemmepublikum ifølge den tidligere City-anfører begyndt at tage glæderne på forskud. Det kunne han lade sig fortælle af en ven, som var tilstede på Anfield.

'Han fortalte mig, at der var feststemning på stadion og at nogle af deres fans græd, mens de sagde, 'vi kommer til at gøre det', skriver Vincent Kompany i sin bog 'Treble Triumph'.

Som bekendt var det ikke sådan det gik. Glædestårerne må være tørret væk i en fart, da Manchester City kun 11 minutter senere havde bragt sig foran og til slut kunne gå fra banen som engelske mestre for andet år i træk med en sejr på 4-1 i Brighton.

Manchester City sluttede sæsonen med de tre største engelske trofæer, men meldingen fra Anfield var prikken over i'et.

'Da jeg hørte det, gik det op for mig, at det var det hele værd, hvis det bare ødelagde deres dag en lille smule', fortæller Vincent Kompany videre i bogen med henvisning til Brightons føringsmål.

I skrivende stund fører Liverpool an i Premier League med seks point ned til de forsvarende mestre. De to hold tørner sammen søndag i Liverpool. Kampen kan følges fra klokken 17.30 på ekstrabladet.dk.

