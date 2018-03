Godt betalt: Mourinho tjener kassen på VM

Flere tidligere storspillere som Gianfranco Zola og Jamie Carragher har fungeret som eksperter, men også nuværende trænere er i høj kurs.

Ifølge den engelske avis, the Times, har både BBC og ITV forsøgt at kapre José Mourinho forud for sommerens VM-slutrunde i Rusland. Manchester United-manageren har dog takket nej til tilbuddene fra de britiske TV-stationer.

I stedet skal han være en del af den russiske TV-station, Russia Today. Den portugisiske manager skal arbejde for TV-stationen i fem dage under VM-slutrunden, og han vil komme til at tjene mindst 8,4 millioner kroner på foretagendet.

Mourinho vil få en rolle som ekspert i indledningen af turneringen, og han vil have sin base i den russiske hovedstad, Moskva. Efter jobbet som ekspert for russisk TV kan han koncentrere sig om at forberede Manchester United på 2018/19-sæsonen.

Også den tidligere danske landsholdsmålmand, Peter Schmeichel, er blevet hyret af den russiske TV-station, som er støttet af den russiske regering.

