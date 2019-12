Godt nyt til Chelsea: Transfer-straf halveret

Den engelske fodboldklub Chelsea har lov til at gå på indkøb i januars transfervindue, hvis klubben ønsker det.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) har nemlig halveret straffen til Andreas Christensens klub, som tidligere var idømt transferkarantæne i to transfervinduer af Det Internationale Fodboldforbund (FIFA).

Det fastslår CAS i en afgørelse fredag.

Her fremgår det også, at den reducerede karantæne mod at købe spillere i et enkelt transfervindue blev udstået i sommerens transfervindue.

Den oprindelige bøde på 600.000 schweizerfranc er nu halveret til 300.000 schweizerfranc, hvilket svarer til lidt mere end to millioner kroner.

I februar sidste år straffede FIFA Chelsea med transferkarantænen, og Chelsea ankede afgørelsen i FIFA's eget system, men fik ikke noget ud af det.

Chelsea blev straffet for, at klubben ifølge FIFA i 29 tilfælde har forbrudt sig mod reglerne om kontrakter med udenlandske spillere under 18 år.

Ifølge FIFA har klubben også begået andre fejl. De er sket i forbindelse med registrering af mindreårige spillere.

CAS begrunder sin halvering af straffen med, at der er tale om markant færre spillere, end FIFA vurderede. Ifølge CAS er Chelsea kun skyldige i 'cirka en tredjedel' af de tilfælde, som FIFA fandt Chelsea skyldige i.

