Godt nyt til Liverpool - går til engelsk

Der er rift om 24-årige Timo Werner, hvis mål har været afgørende for RB Leipzig i nu flere sæsoner, og særligt Liverpool har været meldt tæt på angriberen.

Men der er også interesse fra andre klubber som Bayern München og Inter.

Liverpool, Chelsea, Manchester United og andre engelske klubber, der gerne vil have fat i Werner, kan imidlertid glæde sig over at læse, at Leipzig-tyskeren er begyndt til engelskundervisning, fordi han tiltrækkes af Premier League. Det er Bleacher Report, der bringer historien.

Werner har tidligere udtalt, at hans spillestil passer til Liverpool.

I denne sæson har han scoret 27 mål i 36 kampe for RB Leipzig, der i skrivende stund indtager tredjepladsen i Bundesligaen.

I sin Leipzig-tid er det blevet til 88 scoringer og 39 oplæg i 150 optrædener.

Se også: Endnu en PL-klub udsætter lønninger

Se også: Premier League-stadion bliver testcenter

Se også: Officielt: Henter stortalent