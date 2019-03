Gør grin med selvmål: - Blandt det værste du nogensinde vil se

SE DET KOMISKE SELVMÅL I AFSPILLEREN OVER ARTIKLEN

- Oh, my lord. Det her er oppe blandt det værste, du nogensinde vil se på en fodboldbane.

Der var store ord fremme i liveupdaten hos den store engelske avis Daily Telegraph i forbindelse med onsdag aftens sene Premier League-brag mellem Chelsea og Tottenham.

Og det var da også ekstremt, da Tottenhams engelske landsholdsspiller Kieran Trippier fem minutter før tid blev noteret for selvmålet, der lukkede kampen til 2-0 for Chelsea.

Bolden trillede stille og roligt ned mod målet, Trippier tog fat i kuglen med fødderne, Hugo Lloris stormede ud af Tottenham-målet, og Trippier trillede den køligt forbi den fremadstormende målmand.

Og siden har fodboldfans verden over været klar til at håne Trippier. Værst er det i England, hvor fans har fundet et tidligere tweet fra Trippiers egen Twitter-profil.

Her skriver Trippier ganske simpelt 'Come on Chelsea'.

Det tweet giver nu anledning til stor morskab fra Twitter-brugere, der er ligeglad med, at tweetet er fem år gammelt og skrevet i forbindelse med en Champions League-kamp mellem Chelsea og Atlético Madrid.

- Han har planlagt det selvmål i fem år, lyder det fra en bruger.

- Så det her var din drøm i fem år. At score for Chelsea. Dejligt for dig, lyder det fra en anden bruger.

So This was your dream for 5 years. Scoring for chelsea. Happy for you man. pic.twitter.com/KlxZLL5C5M — Just Do It. (@subhashsunny10) 27. februar 2019

he’s been plotting that own goal for the last 5 years — chelseabible (@Chelseabible1) 27. februar 2019

Andre roser blot den sublime afslutning.

- Tripper er Chelseas bedste angriber..., lyder det

- Trippier har bedre en-mod-en-afslutninger end Morata, lyder det fra en anden.

Trippier is Chelsea’s best striker... #cfc — Garry Hayes (@garryhayes) 27. februar 2019

Trippier has better 1v1 finishing than Morata. #CHETOT pic.twitter.com/eysZBdTvw4 — Naman Khandelwal (@yungnaman) 27. februar 2019

Trippier ser bolden gå i nettet: PAUL CHILDS/Ritzau Scanpix

Engelske medier bringer også screenshots, hvor Trippiers Wikipedia-profil er udvidet, så han nu også har spillet en enkelt kamp for Chelsea og har scoret et mål.

Hos det store lokale fodboldmedie football.london får Trippier med et fire-tal Tottenhams næstdårligste karakter.

- Forsvarede godt i første halvleg, men leverede en absolut stinker sent i kampen med sin aflevering, hvor Lloris kom ud. Alt han skulle, det var at kigge op, lyder det.

Kun målmand Hugo Lloris med et tre-tal får dårligere karakter, mens Christian Eriksen drukner i den grå middelmådighed med et fem-tal.

Med ti runder tilbage har Tottenham pludselig ni og otte point op til førende Liverpool og Manchester City på andenpladsen, mens der er fire point ned til Arsenal, fem til Manchester United og syv til Chelsea, der presser på bagfra.

