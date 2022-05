Grådkvalt City-stjerne vil bringe trofæ til Ukraine

De seneste måneder har været meget hårde for Manchester Citys ukrainske back Oleksandr Zinchenko, efter at hans hjemland blev invaderet af Rusland i slutningen af februar.

Følelserne har været mange og svære, lagde han ikke skjul på, efter at han sammen med Manchester City med et utroligt comeback vandt 3-2 over Aston Villa og sikrede det engelske mesterskab.

Tårerne fik frit løb, da han svøbte mesterskabspokalen i det ukrainske flag.

- Jeg er så stolt af at være ukrainer, og jeg vil elske en dag at kunne bringe denne titel til Ukraine og hele det ukrainske folk, for de fortjener det, lyder det fra Zinchenko ifølge AFP.

Den venstrebenede back kom ind i anden halvleg af kampen søndag, hvor City vendte 0-2 til 3-2 på fem minutter og sikrede mesterskabet.

Vanvittigt! City vender det hele på hovedet

'Støtten betyder alt'

Zinchenko bød ind med assisten til Rodris 2-2-scoring, men for ikke så længe siden kunne Zinchenko dårligt tænke på fodbold.

- På et tidspunkt, især i begyndelsen (af invasionen, red.), tænkte jeg næsten ikke på fodbold, for det var umuligt at leve i denne tid, med tanke på hvad der foregik i mit land, siger Zinchenko.

Trods den svære tid i hjemlandet føler han, at han har fået enorm støtte, og den er han lykkelig for, at han kunne betale tilbage på med et mesterskab.

- Støtten betyder alt for mig, siger Zinchenko.

- Hvad folk har givet mig, hvad folk har gjort for mig i denne periode, den hårdeste i mit liv, er så værdsat. Det kommer jeg aldrig til at glemme, aldrig i mig liv.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Profil 'frier' til FCK

Thorup klar til guldfest: Hvem vil danse med ham?

Milan og Simon Kjær mestre for første gang i 11 år

Grådkvalt SL-stjerne: Hans skyld, at jeg står her