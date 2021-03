Graviditet giver chancen

En familieforøgelse i Spanien kan måske betyde et afgørende skift i Manchester United.

For efter ti år med enehersker David de Gea på mål, er der pludselig kommet en åbning for Manchester Uniteds unge andenkeeper, Dean Henderson.

Grunden er, at de Gea er taget hjem til Spanien til sin gravide hustru, sangerinden Edurne, der ventes at nedkomme med parrets første barn inden længe.

Normalt kan den slags overstås inden for en overskueligt tid, så pausen fra Manchester Uniteds pakkede program ikke behøver at være så lang. Og det skulle efter sigende også være David de Geras ønske at vende hurtigt tilbage.

Sangerinden Edurne er uhyre populær i Spanien, hvor hun i 2015 vandt melodigrandprixet. Foto: Europa Press via Getty Images

Men manager Ole Gunnar Solskjær skulle efter Daily Mails oplysninger have bedt den spanske keeper om at tage det roligt, blive hos familien og blot vende tilbage efter den forestående landskamp-pause.

Det betyder altså, at andenmålmand Dean Henderson har hele marts til at overbevise nordmanden om, at et tronskifte er vejen frem.

23-årige Dean Henderson fik første forsøg i onsdagens 0-0-kamp mod Crystal Palace. Her stod han en god kamp, der dog blev overskygget af et skuffende resultat.

Dean Henderson stod i onsdags sin blot fjerde Premier League-kamp for Manchester United - i øvrigt den første, hvor han ikke var med til at vinde. Foto: Mike Hewitt/AFP/Ritzau Scanpix

Men der kommer mange flere muligheder, hvis Daily Mails oplysninger står til troende.

For allerede søndag venter det 185. derby mod bysbørnene - og Premier Leagues suveræne tophold - Manchester City, mens der tirsdag er første opgør i Europa Leagues 1/8-finaler mod Milan.

Ugen bliver rundet af mod West Ham i Premier League, mens der ugen efter venter returkamp mod Milan og en kvartfinale i FA Cup'en mod Leicester.

Hvis Henderson griber chancen og leverer på topniveau, vil Ole Gunnar Solskjær have noget at tænke over, når han 3. april skal vælge målmand til liga-kampen mod Brighton.

Efter strippere og spekulanter: Lyngby er en lækkerbisken

Eksperten: Sælg ham!