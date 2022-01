Grimme billeder: Dansker slået til blods

Der var drama for alle pengene, da 'danskerklubben' Brentford lørdag eftermiddag tog imod Wolverhampton i Premier League.

Således måtte en blodig og groggy Mathias Jensen hjælpes fra banen, efter et grimt uheld i første halvleg.

Her gik både den danske landsholdsspiller og holdkammeraten Rico Henry efter en dyb stikning, men i stedet for at få ram på kuglen, knaldede de to Brentford-spillere hovederne sammen med stor kraft. Se episoden i tv-klippet øverst i denne artikel.

Mathias Jensen fik en hård medfart. Foto: Ritzau Scanpix

Tilsyneladende gik sammenstødet værst ud over Mathias Jensen, der blødte kraftigt fra en skade i hovedet, og begge spillere modtog behandling, inden de måtte lade sig udskifte.

Begge spillere var dog i stand til at gå fra banen.

Det var langt fra det eneste drama, der udspillede sig opgøret på Brentford Community Stadium, hvor kampen måtte afbrydes i adskillige minutter, da en mystisk drone pludselig hang over grønsvære. Det kan du læse mere om her: Drone afbryder Brentford-kamp i Premier League

